Ab November: Super RTL präsentiert zwei neue Grusel-Animationsserien

Außerdem wird «Weihnachtsmann & Co. KG» auf die Bildschirme gelassen.

Kurz nach Halloween, das der Kindersender Super RTL am 31. Oktober um 14:20 Uhr mit der deutschen Erstausstrahlung von, eine Live-Action-Umsetzung der Abenteuer rund um Clawdeen Wolf, Draculaura und Frankie Stein, zelebriert, hat der für das Tagesprogramm zwei neue Animationsserien angekündigt, die den Spaß des Gruselfest in den November transportieren. Ab Montag, 6. November, feiertseine Free-TV-Premiere. Super RTL zeigt immer werktags ab 12:25 Uhr eine Doppelfolge der 26-teiligen Staffel. An der «Monster High» gehen ausschließlich Monster (und neuerdings auch Halbmonster) zur Schule. Ob Werwolf, Franken-Wesen oder Vampire: Alle haben ihre eigenen monstermäßigen Probleme und leben zudem noch ein fast normales Teenager-Leben.Ebenfalls ab 6. November startet zudem am Nachmittag. Von Montag bis Freitag präsentiert der Kindersendung ab 14.55 Uhr jeweils zwei Folgen als deutsche Erstausstrahlung. «Monster Loving Maniacs» dreht sich um die monsterliebenden Geschwister Ernest, Edie und Bo, die in den Sommerferien zu ihrem Großvater Arthur van Alten nach Gruselbruch kommen – einer monster- und spukverseuchten Stadt. Ihr Opa lebt nicht nur in einem verdächtig großen und altehrwürdigen Riesenanwesen, er ist auch noch ein berühmter Monsterjäger! Und Edie, Ernest und Bo sollen zu Opas Nachfolgern werden. Aber wollen sie ihre grusligen Lieblinge wirklich in Angst und Schrecken versetzen?Nach Halloween wirft im November ein größerer und bedeutenderer Feiertag seine Schatten voraus: Weihnachten. Super RTL setzt deshalb ab dem 4. November einmal mehr auf die Kultserie, die jeden Tag der Woche ab 18:20 Uhr mit zwei Folgen das Vorabendprogramm belegt. Die Episoden werden zudem zwischen den beiden Monster-Serien ab 12:55 Uhr wiederholt.