«Virgin River» löst «Suits» ab

US-Quoten

Die Amerikaner haben auch den Animationsfilm «Elemental» gesehen.

Bereits vor einer Woche hat die amerikanische Serieum die Krankenschwester und Hebamme Melinda Monroe, die Los Angeles verlässt, um in dem beschaulichen Städtchen ein neues Zuhause zu finden, die Spitze erklommen. In der Woche vom 11. bis 17. September 2023 wurde die Serie 2,054 Milliarden Minuten gestreamt. Seit dem 7. September 2023 ist die fünfte Staffel auf Netflix verfügbar. Die Krimiserieverzeichnete 1,900 Milliarden Minuten.Am 13. September 2023 stellte Disney den Pixar-Animationsfilmauf dem eigenen Streamingdienst zur Verfügung. Der Spielfilm, der im Sommer keine gute Performance zeigte, startete in den USA auf Disney+ durch. 1,726 Milliarden Minuten wurde der Film gestreamt. Auf dem vierten Platz folgt die Seriemit 835 Millionen Minuten. Platz fünf ging an die Serie(834 Millionen Minuten), gefolgt von(798 Millionen Minuten).Auch die deutsche Miniserie von Isabel Kleefeld und Julian Pörksen war erfolgreich. Die am 7. September gestartete Serie von Constantin Television erreichte in den USA 720 Millionen Minuten. Die Netflix-Serienundkamen auf 666 bzw. 663 Millionen. Paramount+ und Netflix erzielten mitweitere 603 Millionen Minuten.