Johannes Plenk wechselt zu OneGate Media

Köpfe

Der Medienmanager war sieben Jahre lang für die Sender Sky1 und Sky Krimi verantwortlich.

In den Bereichen Akquisition und Koproduktion stellt sich OneGate Media zum 1. Dezember 2023 neu auf. Mit Johannes Plenk gewinnt das Unternehmen einen Experten, der zuletzt als Director Entertainment Channels bei Sky Deutschland tätig war. Davor sammelte er in verschiedenen Positionen bei Bavaria Film, CNN und den Universal Studios in den USA umfangreiche Erfahrungen im TV- und Filmgeschäft.Die strategische Planung und Umsetzung der Programmbeschaffung gehört zu seinen künftigen Aufgaben bei OneGate Media. Dabei verantwortet der 48-Jährige den Einkauf von Filmen und Serien sowohl von deutschen Produzenten und Verleihern als auch von internationalen Partnern. Er wird die guten Kontakte der OneGate Media zu Programmanbietern aus der deutschen Produzentenlandschaft und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiter ausbauen.Johannes Plenk, der unter anderem in Verona und im schottischen Stirling studiert hat, verfügt über eine breite Medienerfahrung und ist mit der deutschen und internationalen Produktionsszene bestens vertraut. Zuletzt war er bei Sky Deutschland maßgeblich am Erfolg verschiedener Non-Scripted-Produktionen beteiligt. Zuvor war er über sieben Jahre für die Sender Sky Krimi und Sky 1 verantwortlich.Tania Reichert-Facilides, Geschäftsführerin OneGate Media: „Johannes wird unser Team mit seiner inhaltlichen und wirtschaftlichen Expertise hervorragend ergänzen. Wir werden die Programmbeschaffung sowohl im Einkauf als auch in der Koproduktion deutlich ausbauen. Unter anderem dafür haben wir mit Johannes den perfekten Kandidaten für uns gewonnen.“Johannes Plenk: „Die TV- und Filmbranche vollzieht gerade den stärksten Wandel aller Zeiten. Die OneGate Media hat die Weichen für diese Zukunft gestellt. Ich freue mich darauf, die Akquise und Koproduktion weiter auszubauen, vorhandene Partnerschaften zu pflegen und neue Projekte für die OneGate Media umzusetzen.“