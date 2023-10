«Kiez & Knete»: Aminata Belli beschäftigt sich mit Armen und Reichen

TV-News

Die Journalistin untersucht für ZDFinfo die Schere zwischen Arm und Reich und trifft dafür Menschen aus beiden Welten.

Die «deep und deutlich»-Moderatorin Aminata Belli präsentiert für den ZDF-Spartensender ZDFinfo im November die dreiteilige Doku-Reihe. Darin erklärt sie, was es bedeutet, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft. Belli reist dafür in verschieden deutsche Städte und trifft sich mit Menschen aus beiden Welten – Armutsbetroffene und Reiche – und spricht mit ihnen über deren Alltag und die Gründe für die finanzielle Situation.In der ersten Folge, die am Donnerstag, 23. November, um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird, reist Belli nach Wiesbaden, die Stadt hat trotz einer hohen Kaufkraft mit Kinderarmut zu kämpfen und liegt im Hessen-internen Ranking nur vor Offenbach. Am selben Abend folgt um 21:00 Uhr Bellis Reise nach Hamburg, wo die Moderatorin lernt, wie sich sieben Quadratmeter anfühlen, was Hamburgs Sound ausmacht und wie die Wohlhabenden in Hamburg leben. Beide Ausgaben stehen zudem bereits ab dem 14. November in der ZDFmediathek auf Abruf bereit. Darüber hinaus wird es auch eine dritte Ausgabe aus Leipzig geben, die derzeit produziert wird. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.«Kiez & Knete» ist eine Produktion von Bewegte Zeiten Filmproduktion. Svaantje Schröder und Farah M'haimdat sind als Autorinnen tätig, Tim Gorbauch produziert. Seitens des ZDF ist Sina Eckardt an der Produktion beteiligt, für Bewegte Zeiten sind Dominik Wiedenmann, Michael Weger und Jörn Schüler an Bord.