Quotencheck

Die fünfte Staffel der Klemmbausteine-Show wurde erneut von EndemolShine Germany produziert.

Vor einigen Jahren haben sich die britische Tuesday’s Child und der dänische Lego-Konzern zusammengeschlossen, um eine kreative Unterhaltungsshow zu produzieren. «Lego Masters» wurde 2018 auch in Deutschland eingeführt. Zunächst führte Oliver Geissen durch die Show, seit drei Jahren moderiert Daniel Hartwich die Sendung. Die Jury setzt sich nach wie vor aus Elisabeth Kahl-Backes und René Hoffmeister zusammen. Acht Zweier-Teams treten bei den Bau-Challenges gegeneinander an, um den Titel „LEGO Master 2023“ und ein Preisgeld zu gewinnen, das zu Beginn auf 25.000 Euro festgelegt wurde.Den Auftakt am Freitag, den 1. September 2023, um 20.15 Uhr sahen 1,28 Millionen Menschen, das führte zu 5,7 Prozent Marktanteil. Unter den Zuschauern waren 0,55 Millionen 14- bis 49-Jährige, die für einen Marktanteil von 13,4 Prozent sorgten. Bereits sieben Tage später schalteten einige Zuschauer aus, man verbuchte das Staffeltief von 1,22 Millionen Zuschauer – allerdings belief sich der Marktanteil auf 5,9 Prozent. Unter den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern waren nun 0,58 Millionen, die 15,2 Prozent Marktanteil dabeihatten.In der dritten Folge, die am 15. September zu sehen war, mussten die Kandidaten ihre Lieblingsspielzeuge als Modell nachbauen. 1,37 Millionen Menschen waren gespannt, der Marktanteil wurde auf 5,9 Prozent beziffert. «Lego Masters» unterhielt 0,63 Millionen aus der Zielgruppe, der Marktanteil fiel allerdings auf 12,4 Prozent.Die vierte Folge performte wieder etwas schwächer. Die von EndemolShine Germany produzierte Show unterhielt 1,31 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Fernsehsender konnte sich dennoch über 5,3 Prozent Marktanteil freuen. Mit 0,62 Millionen Werberelevanten fuhr man zwölf Prozent Marktanteil ein. Eine Woche später blieb die Reichweite gleich, aber es waren 12,7 Prozent möglich. Beim Gesamtpublikum sicherte man sich 1,31 Millionen und 5,3 Prozent.Die letzte Folge war bereits auf den 6. Oktober terminiert. Die Show aus Köln verbuchte 1,68 Millionen Zuschauer, sodass man einen tollen Marktanteil von 6,9 Prozent erreichte. Unter den jungen Zuschauern waren 0,73 Millionen, die einen Marktanteil von 13,9 Prozent mitbrachten. Die Spielshow, die auch in anderen Ländern sehr erfolgreich läuft, empfiehlt sich für eine Fortsetzung. Im Durchschnitt verfolgten 1,36 Millionen Zuschauer «Lego Masters», welches 5,8 Prozent Marktanteil holte. Die Daniel-Hartwich-Show verbuchte 0,62 Millionen bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern, sodass man auf einen guten Marktanteil von 13,3 Prozent kam.