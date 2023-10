Leonard Lansink: Wilsberg bleibt Jurist

Interview

Der «Wilsberg»-Star dreht seit vielen Jahren in Münster. Warum Schauspieler Lansink sich eher als Dortmunder statt als Münchner sieht, verrät er im Interview.

Nein, daran habe ich anfangs überhaupt nicht gedacht, es war ja ein 90-minütiger Film, für Hans Jankes Montag: Fernsehspiel des Monats, und wir sind erst später mit weiteren vereinzelten «Wilsbergs» auf den Samstag befördert worden.Naja, der FC Bayern, das war eher «Stubbe», also die Reihe mit Wolfgang Stumph. Ich sehe uns da näher an Westfalen und am Ruhrpott, sprich: Borussia Dortmund.Ich finde generell, dass sich die meisten guten Geschichten in 90 Minuten erzählen lassen. Und wir arbeiten ja doch in einem anderen Genre als die Damen und Herren von Quiz und Show.Auch wenn er kein Anwalt mehr ist, bleibt er doch Jurist, das nimmt ihm keiner und er hat sich seine Ersatzfamilie ausgesucht, mit der er oft glücklich ist, manchmal aber auch nicht. Ansonsten halte ich mich an «Casablanca», wenn Elsa mit dem falschen Mann ins Flugzeug gestiegen wäre, wä‘rs kein guter Film.Da spiegelt das Arbeitsleben exakt das private, wir spielen die Ersatzfamilie und sind außerhalb der Rolle auch Familienersatz.Das ZDF entscheidet sich von Jahr zu Jahr, da bin ich überfragt, aber ich signalisiere gerne weiterhin, dass mein Ehrgeiz so weit geht.Ist das so? Das war mir gar nicht klar. Das liegt aber auch daran, dass ich nicht so sehr auf der Suche bin nach alten Folgen.Ja, unbedingt, ich war für eine kurze Zeit Teilnehmer eines Staatsaktes und sehr geehrt, gefragt worden zu sein. Generell könnte man aber auch vorschlagen, sich weniger auf Promis zu fokussieren als auf unzählige Ehrenämtler, die man auf diese Weise mal verdientermaßen ins Rampenlicht rücken könnte.Nein.Ich bemühe mich, Aufmerksamkeit für diese wichtige Institution herzustellen und natürlich auch finanzielle Unterstützung zu generieren.