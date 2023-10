«This Town» kommt voran

England

First pictures of This Town, the major new drama from Steven Knight, are here!



The series tells the story of an extended family and four young people who are drawn into an explosive and iconic music scene.



Die BBC hat erste Bilder vonveröffentlicht, der neuen großen Dramaserie von Steven Knight, dem Schöpfer von «Peaky Blinders» und «SAS Rogue Heroes», mit Michelle Dockery («Downton Abbey», «Anatomy of a Scandal»), Nicholas Pinnock («Life», «Marcella»), David Dawson («My Policeman», «The Last Kingdom») und anderen.Die epische sechsteilige Serie wird von Kudos (einem Unternehmen von Banijay UK) und Nebulastar für die BBC produziert, in Koproduktion mit Mercury Studios, in Zusammenarbeit mit Kudos North, Stigma Films und Nick Angel. Gedreht wurde in der Umgebung von Birmingham und in Steven Knights neuen Digbeth Loc. Film- und Fernsehstudios.Die sechsteilige Serie wird von einem aufregenden Ensemble aufstrebender Talente angeführt. In den Hauptrollen der vier jungen Hauptdarsteller spielen Levi Brown («Loss and Return»), Jordan Bolger («The Woman King», «The Book of Boba Fett»), Ben Rose («Line of Duty», «The Innocents») und Eve Austin («You, Our Ladies»). Geraldine James («Back To Life», «Anne with an E»), Peter McDonald («The Batman», «Dublin Murders»), Freya Parks («The School of Good and Evil», «Here We Go»), Shyvonne Ahmmad («Annika», «Karen Pirie»), John Heffernan («Dracula», «The Pursuit of Love»), Stefan Asante-Boateng («Coronation Street», «Suffering»), Séainín Brennan («The Fall», «Hidden»), George Somner («This Is Going To Hurt», «Sex Education») und Brendan Gibson («Peaky Blinders», «Mr Selfridge») werden ebenfalls in der Serie mitspielen.