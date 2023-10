Disney setzt «Behind the Attraction» fort

US-Fernsehen

Ab 1. November 2023 können die Fans wieder hinter die Kulissen der Parks schauen.

Disney+ und Disney Parks haben den offiziellen Trailer und das Hauptmotiv für die zweite Staffel der Disney+-Original-Doku-Serieveröffentlicht, die am 1. November auf Disney+ Premiere feiert. Die von Disney Branded Television produzierte Serie nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise hinter die kultigsten und beliebtesten Attraktionen der Disney Parks, wobei die Imagineers, die sie entworfen haben, und die Cast Members, die sie bedienen, zu Wort kommen.Nach der ersten Staffel, in der die wichtigsten Attraktionen wie „Jungle Cruise“, „Haunted Mansion“, „It's a Small World" und „Space Mountain“ vorgestellt wurden, werden in der zweiten Staffel weitere zentrale Attraktionen der Disney Parks gezeigt, darunter „Pirates of the Caribbean“, „Big Thunder Mountain Railroad“, „Indiana Jones Adventure“, „EPCOT“, „The Food“ und „Nighttime Spectaculars“.Die Serie wird von Dwayne Johnsons und Dany Garcias Seven Bucks Productions und The Nacelle Company produziert und von Paget Brewster («Criminal Minds») gesprochen. Brian Volk-Weiss führt bei der Serie Regie und fungiert als ausführender Produzent, zusammen mit Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia, Brian Gewirtz und Frankie Chiapperino von Seven Bucks Productions sowie Ian Roumain, Benjamin J. Frost und Cisco Henson von The Nacelle Company.