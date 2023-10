«Grill den Henssler»: VOX kündigt Jubiläumsstaffel an

TV-News

Im Jubliäumsspecial muss Steffen Henssler gegen Paul Panzer, Mirja Boes, Oliver Pocher und Jan van Weyde antreten.

Vor etwas mehr als zwei Wochen erst sind die Sommer-Specials der erfolgreichen VOX-Kochsendungzu Ende gegangen, da kündigt der Kölner Sender bereits die nächsten Ausgaben mit Steffen Henssler an, die diesmal nicht auf der Seebühne im Elbauenpark in Magdeburg produziert werden, sondern ganz regulär im Studio. Nichtsdestotrotz handelt es sich bei der neuen Staffel, die vier Ausgaben umfassen wird, um eine besondere: «Grill den Henssler» wird zehn Jahre alt. Der eigentlich zehnte Geburtstag wurde bereits gefeiert, denn die aller erste Sendung lief am 29. September 2013.Das wird die Jubiläumsstaffel aber kaum trüben, die am 22. Oktober startet. Dann kochen Paul Panzer, Mirja Boes, Oliver Pocher und Jan van Weyde, die von Christian Lohnse gecoacht werden, im Jubiliäumsspecial gegen Henssler. In der Sendung, die von Laura Wontorra moderiert wird, sind nicht nur kulinarische Bestleistungen gefragt, es werden auch zehn Jahre mit Überraschungen und Erinnerungen gefeiert. Die Jury besteht wir üblich aus Jana Ina Zarrella, Christian Rach und Reiner Calmund.In den drei weiteren Ausgaben kochen Luna Schweiger, Oliver Kalkofe und Kim Fisher (Coach: Lucki Maurer), Kristina Vogel, Marianne und Michael sowie Ilka Bessin (Coach: Maximilian Lorenz) und Sydney Hoffmann, Guido Cantz und Evelyn Burdecki (Coach: Marcello Fabbri).Henssler hat eine eindrucksvolle Gewinnquote vorzuweisen: In insgesamt 142 Sendungen hat der Hamburger Starkoch 101 Mal gewonnen und 34 Mal verloren. Sechs Mal gab es ein Unentschieden. Am häufigsten musste er dabei gegen Detlef Steves antreten, der 18 Mal an der Sendung teilnahm und damit elf Male öfter als Verona Pooth, die mit sieben Teilnahmen Platz zwei in der ewigen Rangliste belegt.