«Autodoktoren» übernehmen «Beet-Brüder»-Sendeplatz

VOX zeigt zudem «Wo die Liebe hinfällt» mit den beiden «Sommerhaus der Stars»-Teilnehmern Claudia Obert und Max Suhr.

Seit September strahlt der Fernsehsender VOX am Sonntagvorabend neue Folgen der Garten-Doku-Soap, die Woche für Woche Spitzen-Quoten einfährt. In den bisher gesendeten fünf Folgen schalteten durchschnittlich 1,33 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, von denen 0,36 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Auf dem Gesamtmarkt steht damit eine Einschaltquote von 7,4 Prozent zu Buche, in der Zielgruppe bewegt man sich mit 10,2 Prozent sogar im zweistelligen Bereich. Noch bis einschließlich dem 22. Oktober dürfen sich die Zuschauer auf neue Ausgaben freuen.Ein schweres Erbe hat ab dem 29. Oktoberanzutreten, die den Sendeplatz zwischen 18:10 und 19:10 Uhr übernehmen. Geplant sind sechs neue Folgen mit den Kfz-Meistern Hans-Jürgen Faul und Holger Parsch, die bereits über 400 Autos vor laufender Kamera repariert haben. Jetzt erzählen sie von den Geschichten, die sich abgespielt haben, wenn die Kameras aus waren. Die Docs blicken zurück auf die denkwürdigsten Fälle der vergangenen 14 Jahre, erzählen Anekdoten und erklären Hintergründe. Dabei werden auch einige bisher unveröffentlichte Ausschnitte gezeigt. Um 19:10 Uhr wiederholt VOX eine alte Folge von «Die Beet-Brüder» aus dem Februar 2017.Neuware sieht auch der Freitag vor, denn am 27. Oktober startet um 20:15 Uhr die neue vierteilige Staffel von. Zum Auftakt stehen die beiden «Sommerhaus»-Bewohner Claudia Obert und Max Suhr im Mittelpunkt, die exklusiv Stellung zu ihren Sex-Eskapaden in der Reality-Show nehmen. Außerdem geht es um die Schweizerin Kim, die sich online in einen Straftäter aus den USA verliebte. Jetzt will Kim nach Amerika auswandern.