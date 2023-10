Freevee setzt auf sechs FAST-Kanäle von NBCUniversal

TV-News

Die kostenlosen Kanäle sind in Deutschland und Österreich abrufbar.

Nachdem zuletzt Joyn sein Angebot an sogenannten FAST-Kanälen , also lineare Sender, die kostenlos und werbeunterstützt abrufbar sind, mithilfe von wedotv und Palatin Media massiv ausgebaut hatte, drängt nun ein weiterer Anbieter auf den deutschen FAST-Markt: NBCUniversal. Das amerikanische Medienunternehmen hat mit dem kostenlosen Amazon-Streamingdienst Freevee einen Deal geschlossen, um in Deutschland und Österreich sechs FAST-Channel zu starten.Bereits gestartet sind drei Kanäle mit beliebten Serien und Komödien von Universal Television, darunterund. Später in diesem Monat starten drei weitere Kanäle mit den erfolgreichen Showsundvon Universal-International-Studios-Tochter Monkey Kingdom.Freevee erweitert damit sein Angebot an FAST-Kanälen, das bereits eine Auswahl an Filmen, Fernsehsendungen, Comedy-Hits und exklusive Original-Kanäle von Freevee ("Best of Neighbours") sowie zusammengefasste Partner-Kanäle, darunter Nachrichten ("CNN FAST", "Euronews Deutsch"), Krimi ("Täterjagd") und Reality ("River Monsters") beherbergt. Die FAST-Kanäle können über die Amazon Freevee-App sowie über Fire TV und Prime Video abgerufen werden.