Joyn startet zahlreiche weitere FAST-Kanäle

TV-News

Durch Partnerschaften mit wedotv und Palatin Media ergänzt Joyn den Live-TV-Bereich um Kanäle für Animes, True Crime, Sport und Spielfilme.

Die ProSiebenSat.1 Media SE treibt den Ausbau seiner Streamingplattform Joyn weiter voran und hat VoD-Unternehmen wedotv und Palatin Media eine Partnerschaft im Bereich FAST-Channel geschlossen. Nach der Einführung der sogenannten „Themen-Streams“, die verschiedene Genres abdecken und Inhalte bündeln, will man den Live-TV-Bereich um die „Free-Ad-Supported-Streaming-TV"-Channel, als kostenfreie, werbebasierte Streaming-Kanäle erweitern.Ab sofort stehen die FAST-Channelundvon Palatin Media sowie die wedotv-Kanäleundzur Verfügung. Weitere Kanäle sollen in den kommenden Monaten folgen.„Wir freuen uns mit den neuen FAST-Channels auf Joyn das umfangreiche Content-Angebot für unsere Nutzer*innen weiter auszubauen und deren Lieblingsinhalte damit noch entspannter zugänglich zu machen. FAST-Kanäle vereinen den Komfort des linearen Fernsehens mit der Innovationskraft der Streaming-Landschaft“, erklärt Tassilo Raesig, Chief Executive Officer bei Joyn, und fügt an: „Viele Menschen sehnen sich nach klassischen, bequemen und schnellen Lean-Back-Möglichkeiten, ohne lange überlegen zu müssen, welches Format man heute streamen möchte – hier setzen wir mit unserem Angebot an FAST-Channels und Themen-Streams an.“Auf Joyn stehen knapp 60 „Themen-Streams" bereit, welche unter dem Label „VOD“ kuratierte, themenbasierte Playlists beispielsweise zu Genres wie Komödien, Action-Filme und Kids anbieten.