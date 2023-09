Golden Globes holen sich Verstärkung von den Oscars

US-Fernsehen

Die erfahrenen Produzenten Glenn Weiss und Kicky Kirshner sollen die Veranstaltung leiten.

Die Leiter der Golden Globes gaben bekannt, dass das mit mehreren Emmy Awards ausgezeichnete Produzentenduo Glenn Weiss und Ricky Kirshner von White Cherry Entertainment (WCE) als ausführende Produzenten der 81. Golden Globe Awards fungieren werden, wobei Weiss auch die Regie bei der Live-Show am Sonntag, den 7. Januar 2024, übernehmen wird."Wir sind begeistert, dass Glenn und Ricky die diesjährige Verleihung der Golden Globe Awards leiten werden", sagte Jay Penske, CEO, Vorsitzender und Gründer von Penske Media und CEO von Dick Clark Productions. "Ihre Visionen, ihre Kreativität, ihre unvergleichliche Erfolgsbilanz und ihre meisterhaften Fähigkeiten machen sie zu idealen Partnern, wenn wir uns bemühen, unsere bisher lebendigste und denkwürdigste Show zu gestalten.""Mit ihrer unvergleichlichen, jahrzehntelangen Arbeit in der Live-Event-Produktion bringen Glenn und Ricky einen unvergleichlichen Reichtum an Wissen und Erfahrung in die Golden Globes ein", so Helen Hoehne, Präsidentin der Golden Globes. "Ihre Professionalität und Innovation werden in der gesamten Branche geschätzt, und wir freuen uns darauf, ihre kreative Vision am 7. Januar zum Leben zu erwecken.""Wir freuen uns darauf, die Messlatte für die Preisverleihungssaison von Anfang an höher zu legen", so Weiss und Kirshner.