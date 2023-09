«Money Heist»-Spin-off «Berlin» startet

TV-News

Die neue Serie soll am 29. Dezember 2023 auf Sendung gehen.

Netflix veröffentlichtam 29. Dezember 2023. Das Spin-off zu «Haus des Geldes» folgt einem der außergewöhnlichsten Raubüberfälle der ikonischen Figur von Pedro Alonso, der in die Rolle des hedonistischen und cleveren Berlin zurückkehrt.An seiner Seite: seine neue Bande: Michelle Jenner («Isabel») spielt Keila, eine herausragende Elektroingenieurin; Tristán Ulloa («Fariña») schlüpft in die Haut von Damián, einem philanthropischen Professor und Berlins Vertrauten; Begoña Vargas («Welcome to Eden») spielt Cameron, einen Kamikaze, der immer am Rande des Abgrunds lebt; Julio Peña Fernández («Through My Window») erweckt Roi, Berlins treuen Knappen, zum Leben; und Joel Sánchez spielt Bruce, den unerbittlichen Mann der Tat in der Gang. Itziar Ituño («Haus des Geldes») und Najwa Nimri («Mones Heist») kehren in ihre Rollen als Polizistin Raquel Murillo bzw. Alicia Sierra zurück.Samantha Siqueiros («Lady of Steel»), Julien Paschal, Masi Rodríguez und Rachel Lascar vervollständigen die Besetzung. Die acht Episoden der Serie, die von Álex Pina und Esther Martínez Lobato entwickelt wurden, werden von Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, David Oliva und Lorena G. Maldonado geschrieben. Regie führen Albert Pintó, David Barrocal und Geoffrey Cowper.