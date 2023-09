«Shopping Queen» weist «Barbara Salesch» in die Schranken

Quotennews

In der Primetime wendete sich das Blatt, denn «Wer wird Millionär?» übertrumpfte «Die Höhle der Löwen».

Seit Januar 2012 ist Guido Maria Kretschmer mit der Nachmittagssendungauf Sendung. Auch nach über zehn Jahren ist das Format sehr beliebt und sorgt regelmäßig für tolle Werte für VOX . So auch am Montagnachmittag, ab 14:56 Uhr folgten 0,13 Millionen 14- bis 49- Jährige dem Ruf nach Bremen, wo Natalie das Wochen-Motto „Modische Mitteilung – Zeige einen coolen Look mit deinem Statement-Teil!“ umsetzte. Der Marktanteil belief sich auf fantastische 11,5 Prozent. Insgesamt erreichte der Kölner Sender 0,38 Millionen Zuschauer und verbuchte solide 4,2 Prozent Marktanteil.Gegenüber der hauseigenen Konkurrenz von RTL hatte VOX in der 15-Uhr-Stunde damit klar die Nase vorn.war nur für 0,05 Millionen 14- bis 49-Jährige interessant, der Marktanteil lag mit 4,6 Prozent am Boden. Immerhin: Auf dem Gesamtmarkt lief es gut. 0,83 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sorgten für 9,4 Prozent. Ulrich Wetzel steigerte die Ergebnisse mit seinemundauf 1,01 und 1,09 Millionen Zuschauer und 10,6 und 10,1 Prozent. In der Zielgruppe lief es aber weiterhin ausbaufähig mit Marktanteilen von 6,0 und 7,9 Prozent. VOX hatte ab 16:00 Uhr weiterhin die besseren Zielgruppen-Quoten.undholten 6,8 und 8,6 Prozent.In der Primetime wendete sich das Blatt, denn Günther Jauch hatte gegen die Investoren vonden längeren Atem.sicherte sich 2,70 Millionen Zuschauer und 12,2 Prozent auf dem Gesamtmarkt. In der Zielgruppe holte die Quizshow 0,52 Millionen Umworbene und 11,1 Prozent.war von 1,42 Millionen Zuschauer nachgefragt, was 6,1 Prozent Marktanteil entsprach. In der Zielgruppe fiel das Ergebnis deutlich schwächer als zuletzt aus. VOX musste sich mit 0,50 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 10,2 Prozent begnügen – noch immer ein starkes Ergebnis für den Sender mit der roten Kugel.