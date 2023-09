Die Reimanns kehren im November zu Kabel Eins zurück

TV-News

«Willkommen bei den Reimanns» flimmert rund anderthalb Monate später als im vergangenen Jahr über die Fernsehbildschirme.

Vor etwas mehr als anderthalb Jahren wechselten Konny und Manuela Reimann von RTLZWEI zu Kabel Eins, weswegen aus «Die Reimanns – ein außergewöhnliches Leben» seit Januar 2022geworden ist. Kabel Eins hat bislang drei Staffeln produziert, die jeweils fünf Folgen umfassten. Laut Joyn-Auflistung handelt es sich um lediglich zwei Staffeln, die jeweils in Winter- und Herbst-Runden unterteilt waren. Dementsprechend stehen die Reimanns nun bereit, um wieder auf Sendung zu gehen.Wie Kabel Eins via „X“ mitteilte, werden die neuen Folgen am 19. November starten. Der Sendeplatz am Sonntagabend um 20:15 Uhr bleibt somit erhalten. Nähere Details zu den neuen Folgen hielt Kabel Eins unter Verschluss. Ob es wie zu Jahresbeginn wieder zur Vorab-Ausstrahlung beim Streamingdienst Joyn kommt, ist ebenso nicht bekannt.In den vergangenen Ausgaben wurde das Auswanderer-Ehepaar auf ihrem Roadtrip durch die USA begleitet. Im Schnitt schalteten rund eine Million Zuschauer ein. Der Marktanteil bewegte sich mit 3,3 Prozent knapp über dem Senderschnitt. In der Zielgruppe musste Kabel Eins im Vergleich zum Herbst 2022 Verluste hinnehmen, denn die Einschaltquote belief sich auf rund fünf Prozent – rund ein Prozentpunkt weniger.