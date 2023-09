ABC News Studios bekommt neue Abteilungen

US-Fernsehen

Nach der großen Entlassungswelle stockt Disney wieder die Belegschaft rauf.

Erst vor wenigen Wochen mussten zahlreiche Disney-Mitarbeiter den Konzern verlassen, darunter waren auch Mitarbeiter von ABC News Studios. Dieser Disney-Arm stockt allerdings schon wieder Mitarbeiter auf, schließlich möchte man für ABC News und Projekte wie Hulu und Disney+ mehr Projekte umsetzen.Laut „Variety“ wird Robin Roberts die neue ABC-News-Studios-Einheit leiten. "Die Gründung dieser Einheit bietet eine einzigartige Gelegenheit, neue und fesselnde Geschichten in einer breiten Palette von Formaten zu erzählen, und wir werden auch Genres erkunden, die die Leute vielleicht nicht von mir erwarten", so Roberts gegenüber „Variety“."Wir sind bestrebt, Projekte über alle Formate und Genres hinweg zu entwickeln", sagt Jonathan Blakely, Executive Producer von Roberts' neuer Einheit, in einem „Variety“-Gespräch. "Das kann alles umfassen, von Popkultur bis hin zu wahren Verbrechen, und einige Dinge, die einige Leute überraschen könnten, die von Robin kommen werden."