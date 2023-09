«Das Sommerhaus der Stars» startet ausbaufähig

Quotennews

Die Fernsehzuschauer mussten am ersten Abend bis 23.25 Uhr wachbleiben. Das tat der Reichweite nicht besonders gut.

Bereits zum achten Mal lädt RTL in, das seit 2020 nicht mehr in Portugal produziert wird, sondern auf dem Bauernhof Rump in Bocholt kurz vor der niederländischen Grenze. Die Reality-TV erprobten Persönlichkeiten Walentina Doronia («Beauty & The Nerd») und Claudia Obert («Promis unter Palmen») gehören zu den Kandidaten des Jahrgangs 2023. Letztes Jahr sahen die Premiere noch 1,72 Millionen, 2021 sogar 1,77 Millionen. Im Pandemie-Jahr kam die erste XXL-Version auf 2,51 Millionen.Die Premiere schlug sich ordentlich: 1,60 Millionen Menschen ab drei Jahren saßen zwischen 20.15 und 23.25 Uhr vor den Fernsehschirmen und brachten RTL einen Marktanteil von acht Prozent. Mit 0,58 Millionen Werberelevanten fuhr die Kölner Fernsehstation sehr gute 14,2 Prozent Marktanteil ein. Das ab 22.15 Uhr eingeschobenesahen 1,45 Millionen Menschen, die Marktanteile beliefen sich auf 8,4 Prozent bei allen sowie 15,3 Prozent bei den jungen Menschen. 0,57 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dabei.sicherte sich in einer 35-minütigen Version noch 1,14 Millionen Zuschauer, die Sendung mit dem Thema „Wie echt ist die Liebe im Sommerhaus?“ verbuchte 11,5 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe blieben 0,33 Millionen wach und belohnten RTL mit 15,4 Prozent. 0,72 Millionen Menschen sahen das, das mit Lothar Keller noch 12,1 Prozent in der Zielgruppe holte. Das Special mit einem Interview mit Wladimir Klitschko (nicht zu verwechseln mit seinem Bruder Vitali, der Kiews Bürgermeister ist) und Tatjana Kiel zum Weltkindertag interessierte noch 0,43 Millionen Zusehende und brachte 10,4 Prozent bei den Umworbenen.