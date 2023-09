RTL setzt auf neue «Take Me Out»-Folgen mit Jan Köppen

TV-News

Das Dating-Format wird ab Oktober am späten Samstagabend auf Sendung gehen. Geplant sind acht neue Folgen.

Zuletzt war nicht immer ganz klar, wer der wahre Moderator des Speeddating-Formatsist. Da Jan Köppen, der das Format vom zu Sat.1 abgewanderten Ralf Schmitz übernommen hatte, im vergangenen Jahr für die Aufzeichnung einer XXL-Primetime-Staffel ausfiel und deshalb auch nicht an der Weihnachtsfolge mitwirkte, sprang Chris Tall ein. Auch das Summer-Special moderierte der Comedian und einstige «Das Supertalent»-Moderator. Derzeit wiederholt RTL am späten Samstagabend die XXL-Staffel aus dem Sommer 2021, bei der Köppen als Moderator fungiert. Anfang Oktober folgt die Zweitverwertung der Sommer-Ausgaben mit Chris Tall.Ab dem 14. Oktober wird dem Wechselspiel aber vorerst ein Ende gesetzt, denn RTL hat nun acht neue Folgen angekündigt, die jeweils gegen Mitternacht in der Nacht auf Sonntag ausgestrahlt werden. Die Herbststaffel präsentiert Jan Köppen. Geplant sind zunächst sechs reguläre Folgen, in denen 30 Single-Frauen auf einen Mann treffen, ab dem 25. November kommt es zudem zu zwei neuen „Boys Boys Boys"-Specials.Zuletzt liefen im April zwei gleichgeschlechtliche Ausgaben der Dating-Show. Damals handelte es sich um „Girls Girls Girls“-Specials, die zu später Stunde gut performten. Im Umfeld der Geisterstunde schalteten jeweils 0,81 Millionen Zuschauer ein, in der Zielgruppe waren Marktanteile klar über dem Senderschnitt drin. Es wurden 12,7 und 11,3 Prozent gemessen. An die Glanzzeiten der Schmitz-Ära reicht «Take Me Out» aber nicht mehr heran – weder mit Jan Köppen noch mit Chris Tall.