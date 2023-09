Disney steckt 60 Milliarden in seine Parks

Vermischtes

Die Summe wirkt nur auf den ersten Blick besonders groß, das Programm soll sich aber über zehn Jahre erstrecken.

Die Walt Disney Company entwickelt Pläne zur Beschleunigung und Ausweitung der Investitionen in ihrem Segment Parks, Experiences and Products, um die Investitionsausgaben im Laufe von etwa zehn Jahren auf rund 60 Milliarden US-Dollar nahezu zu verdoppeln, unter anderem durch Investitionen in die Erweiterung und Verbesserung der inländischen und internationalen Parks und der Kreuzfahrtkapazitäten.Dazu trafen sich hochrangige Disney-Führungskräfte, darunter Chief Executive Officer Bob Iger und Josh D'Amaro, Chairman von Disney Parks, Experiences and Products, mit Analysten und Investoren der Wall Street im Walt Disney World Resort in Orlando, Florida, zu einem Investoren-Gipfel, der sich auf Disneys Parkgeschäft und seine Erfolgsbilanz bei aggressiven und intelligenten Investitionen in Erlebnisse konzentrierte, die die mächtige und ständig wachsende Bibliothek der Disney-Geschichten nutzen, was sich als unglaublich effektiv erwiesen hat."Wir achten sehr auf die finanzielle Grundlage des Unternehmens, auf die Notwendigkeit, weiter zu wachsen, auf die Notwendigkeit, klug zu investieren, um die Rendite des investierten Kapitals zu erhöhen, und auf die Notwendigkeit, die Bilanz aus verschiedenen Gründen aufrechtzuerhalten", sagte Bob Iger. "Das Unternehmen ist in der Lage, diese Kosten zu absorbieren, das Ergebnis weiter zu steigern und sich umfassend damit zu beschäftigen, wie wir Wert und Kapital an unsere Aktionäre zurückgeben können.""Wir haben eine ehrgeizige Wachstumsgeschichte, die durch eine bewährte Erfolgsbilanz und eine mutige Vision für die Zukunft unseres Parks-Geschäfts gestützt wird", sagte D'Amaro. Die Disney-Parks gehören zu den größten Gewinnbringern des Unternehmens.