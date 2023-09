Paramount+ startet «Colin from Accounts»

US-Fernsehen

Die neue Foxtel-Group-Serie debütierte im vergangenen Jahr in Australien.

Paramount+ gab heute bekannt, dass die erfolgreiche australische Comedyseriein den USA am Donnerstag, den 9. November, exklusiv auf dem Dienst Premiere haben wird. Die ersten beiden Episoden der acht Episoden umfassenden ersten Staffel der Serie werden zum Start als Stream verfügbar sein, wobei bis zum 30. November wöchentlich donnerstags zwei neue Episoden ausgestrahlt werden. Die Serie wurde letztes Jahr erstmals in Australien ausgestrahlt und wurde von Kritikern und Zuschauern sehr gelobt; „The Guardian“ nannte es ein "urkomisches, fröhliches Stück Fernsehen"."«Colin From Accounts» hat bereits die Herzen des internationalen Publikums mit seiner unwiderstehlichen Mischung aus liebenswerten Charakteren, liebenswerten Handlungssträngen und der perfekten Balance aus moderner Romantik und Komödie gestohlen", sagte Jeff Grossman, Executive Vice President, Content & Business Operations, Paramount Streaming. "Wir sind mehr als begeistert, Paramount+ die Streaming-Heimat der Serie hier in den USA zu nennen, da sie sich unserem wachsenden Angebot an Originalserien anschließt."Im Mittelpunkt der Serie stehen Ashley (Harriet Dyer) und Gordon (Patrick Brammall), zwei alleinstehende, komplexe Menschen, die durch einen Nippelblitzer, einen Autounfall und einen verletzten Hund zusammengebracht werden. In der Serie geht es um fehlerhafte, witzige Menschen, die sich füreinander entscheiden und mutig genug sind, ihr wahres Ich zu zeigen, mit all den Narben, die sie auf ihrem Weg durch das gemeinsame Leben hinterlassen. Neben Dyer und Brammall spielen in der Serie Emma Harvie als Megan, Helen Thomson als Lynelle, Genevieve Hegney als Chiara, Michael Logo als Brett und Tai Hara als James.«Colin From Accounts» wird von der Foxtel Group in Auftrag gegeben und von Easy Tiger Productions und CBS Studios produziert. Patrick Brammall, Harriet Dyer, Alison Hurbert-Burns, Brian Walsh, Trent O'Donnell, Rob Gibson und Ian Collie fungieren als ausführende Produzenten der ersten Staffel. Die Serie wird maßgeblich von Screen Australia mit Unterstützung von Screen NSW produziert.