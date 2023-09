«Jessicas Big Little World» startet auf Cartoon Network

US-Fernsehen

Der Spin-off von «Craig of the Creek» beginnt am 2. Oktober.

Die brandneue Vorschulseriewird am 2. Oktober auf Cartoon Network und am 7. Oktober auf Max zu sehen sein. «Jessica's Big Little World» ist ein Spin-off der Emmy-, GLAAD- und NAACP Image Award-nominierten Serie «Craig of the Creek» und dreht sich um die Abenteuer von Craigs widerstandsfähiger kleiner Schwester Jessica. Mit Hilfe ihrer imaginären und realen Freunde startet Jessica durch, um die Welt zu erobern, auch wenn sie noch immer am Daumen lutscht."Es ist immer eine Freude, mit den Charakteren von «Craig of the Creek» zusammen zu sein, und dieses Mal können wir uns auf die erstaunliche Jessica konzentrieren, die sich auf ihr Abenteuer des Erwachsenwerdens einlässt", sagte Michael Ouweleen, Präsident von Cartoon Network. Jessicas Selbstfindungsreise ist so fesselnd und nachvollziehbar, dass man sie sich anschauen kann - egal ob man groß oder klein ist!"Tiffany Ford («Craig of the Creek») fungiert als Showrunner, Executive Producer und Co-Creator. Matt Burnett und Ben Levin, die Macher von «Craig of the Creek», fungieren als Executive Producer und Co-Creator. Sam Register fungiert ebenfalls als ausführender Produzent. Neue Episoden von «Jessicas große kleine Welt» werden am Tag nach ihrer Ausstrahlung auf Cartoon Network auch bei digitalen Händlern erhältlich sein. Fans können sich auch auf den ersten «Craig of the Creek»-Zeichentrickfilm freuen, der im Laufe dieses Jahres startet.