BBC expandiert mit ihren Shows

Nicht nur mit seinen Serien geht der britische Sender auf Verkaufstour.

Zum 1. Oktober 2023 legt BBC Studios seine drei Formatbereiche zusammen und integriert sein weltweites Netzwerk von Produktionsstandorten vollständig, um ein neues globales Unterhaltungsgeschäft zu schaffen, das dem Markt ein einheitliches Gesicht bietet.Die Zusammenlegung dieser Teams wird die Entwicklung und internationale Expansion neuer Formate fördern und die äußerst erfolgreichen britischen Versionen von Sendungen, die von den florierenden britischen Produktionseinheiten der BBC Studios produziert werden, weiter ausbauen und vergrößern. Global Entertainment beherbergt auch die von BBC investierten Indie-Produktionen Mothership Productions und Mettlemouse Entertainment und wird weiterhin eng mit Indie-Partnern wie Magnum Media, Final Straw Productions, Rebel Rebel Pictures und Hungry Bear Media zusammenarbeiten.Das neue Unternehmen wird von Matt Forde geleitet, der die Rolle des Managing Director, Global Entertainment, übernehmen wird. Forde ist derzeit Geschäftsführer für internationale Produktionen und Formate und wird diese Funktion auch weiterhin ausüben. Hannah Wyatt und Suzy Lamb werden weiterhin die in Großbritannien ansässigen Teams „Factual Entertainment and Events“ und „Entertainment and Music“ als Managing Directors leiten, an Forde berichten und eng mit ihm zusammenarbeiten, um ein Führungsgremium für den neuen Geschäftsbereich zu schaffen.Forde leitet seit 2018 das internationale Produktions- und Formatgeschäft von BBC Studios außerhalb Großbritanniens. In den letzten drei Jahren hat sich das Geschäft mehr als verdoppelt, mit eigenen Standorten in den USA (Los Angeles), Indien, Frankreich, Deutschland, Australien, Südafrika und seit kurzem auch in den nordischen Ländern. Zu den erfolgreichsten Sendungen in diesem Zeitraum gehören «Dancing With The Stars», «The Great Bake Off» und «The 1% Club» - sowie Fiction-Formate wie «Ghosts», «Doctor Foster» und «Luther».Ralph Lee sagt: "Unseren Erfolg im Bereich Formate auf ein neues Niveau zu heben, ist der Schlüssel für unser langfristiges Wachstum, und dieser Schritt ist eine Reaktion auf die erheblichen Veränderungen auf dem globalen Markt, auf dem es eine sehr hohe Nachfrage nach vertrauten und bewährten Marken gibt. Matt Fordes Erfolgsbilanz bei der Erkennung der globalen Attraktivität unserer Sendungen und der Überwachung ihrer erfolgreichen Übernahme durch Partner in verschiedenen Ländern ist unübertroffen, und ich freue mich, dass er sich bereit erklärt hat, dieses neue Geschäft zu leiten."Matt Forde fügte hinzu: "Da sich der globale Unterhaltungsmarkt weiterhin rasant entwickelt, wird es uns helfen, die besten Shows und Marken aus Großbritannien zu kreieren, zu verkaufen und zu adaptieren, indem wir mit den großartigen Talenten in unseren lokalen BBC Studios zusammenarbeiten, um die nächste Generation von Unterhaltungs- und Reality-Programmen in die Welt zu bringen."