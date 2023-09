«VIPs only!» fängt sich nach einem miserablen Fehlstart langsam

Wochenquotencheck

Am Montag und Dienstag wurden absolute Tiefstwerte erzielt. Erst ab Mittwoch konnte RTLZWEI langsam aufatmen.



Mitstartete RTLZWEI eine weitere Dokusoap-Reihe, in welcher mehr oder weniger prominente Persönlichkeiten der Trash-TV-Szene in ihrem Alltagsleben begleitet werden. So können sich die Zuschauer beispielsweise darauf freuen, die Dschungelkönigin Djamila Rowe erstmals mit ihrer Tochter im Fernsehen zu sehen. Außerdem kann man die Tournee von Calvin Kleinen und seinem Bruder Marvin von Bühne zu Bühne verfolgen. Auch andere Promis wie Patricia Blanco, Karl-Heinz Richard Fürst von Sayn-Wittgenstein, Walentina Doronina und Magdalena Kalley öffnen ihre Türen für die Kameras.Das neue Format ging erstmals am Montag, den 18. September, ab 17.05 Uhr auf Sendung. Vorerst sind zehn Episoden geplant. Am ersten Tag verfolgten 0,09 Millionen Fernsehende beispielsweise wie die Exfrau von Chris Töpperwien, Magey Kalley, ihren Alltag in L.A. bestreitet. Der Start missglückte völlig und brachte nicht mehr als miese 0,7 Prozent Marktanteil ein. Ebenso schlecht lief es für die 0,01 Millionen Jüngeren mit unzureichenden 0,9 Prozent.Am darauffolgenden Tag veranstalteten Djamila Rowe, Lilo von Kiesenwetter und Carmen Diaz auf Ibiza ein Model-Casting sowie ein Yacht-Shooting. Mit lediglich 0,06 Millionen Interessenten sowie mickrigen 0,5 Prozent Marktanteil war hier der bisherige Tiefstwert der Ausstrahlung erreicht. Auch die 0,01 Millionen Umworbenen stellten mit miserablen 0,7 Prozent den Negativrekord auf. Am Mittwoch waren Walentina und ihr Verlobter Can mit Claudia Obert auf der Fashion-Week. Nun hatte sich das Publikum mit 0,13 Millionen Menschen mehr als verdoppelt. Mit mauen 1,3 Prozent Marktanteil blieb jedoch weiterhin deutlich Luft nach oben. Die 0,06 Millionen Werberelevanten verbuchten hingegen mit soliden 3,7 Prozent den Wochenbestwert.Das dramatische Showdown auf Mallorca zwischen Rosita und ihrem Ex Stefan, der sich mit einer jüngeren Frau eingelassen hatte, war einen Tag später zu verfolgen. 0,11 Millionen Interessenten wollten sich dies nicht entgehen lassen, was zu schwachen 1,0 Prozent Marktanteil führte. Bei den 0,04 Millionen 14- bis 49-Jährigen ging es mit mageren 2,3 Prozent ebenfalls wieder abwärts. Am Freitag legte Calvin Kleinen vor seiner Show in Bonn einen Zwischenstopp bei seiner Mutter ein. Mit 0,20 Millionen Zusehenden war dies bisher die gefragteste Episode und so war nun auch ein akzeptabler Marktanteil von 1,7 Prozent möglich. Die 0,06 Millionen Jüngeren beendeten die Woche ebenfalls mit passablen 3,3 Prozent.Nach einem miserablen Fehlstart konnte sich RTLZWEI in den darauffolgenden drei Tagen zumindest etwas sammeln. Auf dem Gesamtmarkt fallen die Resultate allerdings weiterhin zu niedrig und deutlich unter dem Senderschnitt aus. Einzig in der Zielgruppe rutschte man bislang an zwei Tagen in einen zufriedenstellenden Bereich. Dies müsste sich in der kommenden Woche an noch mehr Tagen zeigen, damit RTLZWEI auch nur eine annähernd positive Bilanz ziehen kann.