Skate Tour macht Halt in Rom

ProSieben Fun wird viele Stunden von den entscheidenden Wettkampfstanden berichten.

Zwischen dem 1. und 8. Oktober 2023 wird bei derin Rom entschieden, wer ein Ticket nach Paris löst und somit bei den Olympischen Sommerspielen 2024 teilnehmen darf. Der Skateboard-Wettbewerb findet im Spot Skatepark in Nostra Signora di Bonaria statt.ProSieben Fun startet die Übertragung am Samstag, den 7. Oktober, um 17.15 Uhr. Bis 17.25 Uhr wird zunächst gesendet, ehe man wieder von 18.15 bis 20.30 Uhr berichtet. Zwischendrin werden die Pay-TV-Abonnenten mit «American Dad» unterhalten. Das Finale ist am Sonntag zwischen 16.45 und 19.00 Uhr live zu sehen.Die Qualifikation für Olympia findet im argentinischen San Juan, in Rom und in Lausanne statt. Nach der offenen Qualifikation dürfen die besten 32 Anwärter ins Viertelfinale einziehen. Im Halbfinale entscheidet sich, welche acht Skateboarder ins Finale kommen.