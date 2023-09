Schwedisches Drama «A Nearly Normal Family» kommt

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Netflix hat den Release-Termin auf den 24. November geschoben.

Netflix gewährt einen ersten Blick auf die neue Serie, die auf dem gleichnamigen Bestseller basiert, und gibt das Premierendatum bekannt. In der sechsteiligen Krimiserie spielen Alexandra Karlsson Tyrefors, die ihr Schauspieldebüt gibt, Lo Kauppi («Modus», «Real Humans») und Björn Bengtsson («The Last Kingdom», «Lust») mit. A Nearly Normal Family wird am 24. November 2023 weltweit auf Netflix starten.Die Familie Sandell ist eine normale Familie, bestehend aus dem Pfarrer Adam, der Anwältin Ulrika und ihrer 19-jährigen Tochter Stella. Sie führen ein scheinbar perfektes Leben in einem gepflegten Wohnvorort außerhalb von Lund. Eines Tages ändert sich alles, als Stella in Untersuchungshaft landet und des Mordes beschuldigt wird. Ihre verzweifelten Eltern wissen nicht, was sie tun sollen. Was ist geschehen? Sie wollen Stella um jeden Preis helfen, aber kennen sie ihre Tochter wirklich? Oder einander?Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller des schwedischen Autors Mattias Edvarsson. Das Buch wurde bereits in 35 Länder weltweit verkauft. Als Produktionsfirma fungiert Jarowskij, Regie übernahm Per Hanefjord. Anna Platt und Hans Jörnlind schrieben die Drehbücher.