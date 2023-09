Das sind die Serien des Jahres

Schwerpunkt

Gleich 19 Serien kamen in der Saison 2022/2023 in die engere Auswahl des Quotenmeter-Fernsehpreises.

Der Quotenmeter-Fernsehpreis feiert Jubiläum, denn mit der Saison 2023/2023 wird diese Auszeichnung bereits zum 20. Mal in der deutschen Film- und Serienbranche verteilt. Das Medienmagazin Quotenmeter sammelte in der ersten Findungsrunde 19 Serien ein, die sich für eine Erwähnung eigneten und schließlich fünf Formate, die ins Rennen um „Die beste Serie“ gehen.(Netflix)Die «Dark»-Masterminds Jantje Friese und Baran bo Odar zeichnen für die neue, auf mehrere Staffeln angelegte Serie «1899» verantwortlich. Das Format feierte bereits am 12. September 2022 beim Toronto International Film Festival Premiere und ging am 10. November 2022 bei Netflix online. Das Projekt dreht sich um das Dampfschiff Kerberos, das am 19. Oktober 1899 von England nach New York ausläuft. Schon nach wenigen Minuten erfahren die Streaming-Abonnenten, dass es sich um die Sichtung des Schwesterschiffs Prometheus handelt. Nichts ist so, wie es scheint.(ZDF)Bereits im Vorfeld beschwerte sich der Bestseller-Autor Frank Schätzing, dass seine Romanvorlage stark an die televisionären Umstände angepasst wurde. Dennoch feierte die Serie am 6. März im linearen ZDF-Programm Premiere und sicherte sich sehr hohe Zuschauerzahlen. Die Serie startet mit der jungen Meeresbiologin Charlie Wagner, die auf einer Forschungsmission in Shetland das merkwürdige Verhalten zahlreicher Tiere beobachtet. Sie soll das Phänomen genauer beobachten, aber schon bald macht ein Orca auf sich aufmerksam, indem er ein Boot zerstört und die Überlebenden frisst.(Prime Video)Auch die zweite Staffel der Supermarkt-Mockumentary-Fernsehserie, die auf dem niederländischen Format «Vakkenvullers» basiert, brachte die Streaming-Abonnenten zum Lachen. Die zeitweise echt derbe Sitcom ist von Emil und Oskar Belton sowie Bruno Alexander entwickelt worden, die auch noch vor der Kamera stehen. Die zweite Staffel von «Die Discounter» beginnt mit dem Besuch der Supermarkt-Leiters-Buddys Kida Khodr Ramadan und Frederick Lau, die ihren eigenen Wein verkaufen wollen. Zeitgleich möchte der langjährige Angestellte Wilhelm seine eigenen Kerzen veräußern, jedoch gewährt Thorsten seinen alten Freunden die Pole Position im Supermarkt.(ZDFneo)Der Star der ZDFneo-Serie ist in der zweiten Staffel auch weiterhin Minh Hoang Ha, der den jungen deutsch-vietnamesen Rocco Knuppe verkörpert. Die Patchwork-Familie mit deutschen Wurzeln bittet seinen Nachbarn um Hilfe: Weil Rocco ein Praktikum sucht, soll er dieses doch in Maris Arbeitsstelle (vermutlich Tesla) absolvieren. Damit Rocco auch noch selbständiger wird, bekommt er einen Hamster geschenkt. Doch dieser wird gleich von mehreren Familienmitgliedern mehrfach gekillt. Das lässt auch schon die Verkäufer in der Tierhandlung dumm aus der Wäsche schauen.(Warner TV Comedy)Nun darf auch Kida Ramadan eine fiktive Version seiner eigenen Person verkörpern. Im Mittelpunkt steht Ramadan, der nicht mehr die gleiche Art von Gangster im Berliner Umfeld verkörpern möchte. Der englische Comedian Ricky Gervais feiert allerdings Ramadan, weshalb Ricky seine lokalen Rechte an «Extras» verkauft. Die Umsetzung einer eigenen Serie gerät aus dem finanziellen Ruder, sein echter Sohn trennt sich kurz vor einem Sondereinsatz-Kommando für Geld von etwas Haut und die Familie muss zahlreiche Prominente für ihre Zwecke einspannen.