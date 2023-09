ZDF baut weiterhin auf vier «Traumschiff»-Ausgaben pro Jahr

TV-News

Neujahr, Ostern und Weihnachten warne beim ZDF traditionell Ausstrahlungstermine für «Das Traumschiff». Wie in 2022 soll der TV-Klassiker auch in den kommenden Jahren viermal jährlich in See stechen, was Auswirkungen auf eine andere Kreuzfahrt-Reihe hat.

Mit einer Reise auf die Bahamas nahm 1981 die ZDF-Sendereiheihren Anfang. Inzwischen wurden 97 Filme ausgestrahlt, in der Regel dürfen sich die Zuschauer am Neujahrstag, an Ostern und an Weihnachten auf neue Geschichten des mittlerweile fünften «Traumschiff»-Kapitäns Max Parger, gespielt von Florian Silbereisen, freuen, der den Cast seit 2019 anführt. Im vergangenen Jahr gab es zudem im November eine Zusatzfolge. Was die meisten für eine Ausnahme hielten, soll laut dem ZDF in den kommenden Jahren zu einer neuen Tradition werden.Der Mainzer Sender bestätigte jedenfalls dem Branchendienst ‚DWDL‘, dass es auch in diesem Jahr, genauer am 26. November 2023 zu einer weiteren Episode des «Traumschiffs» kommen werde. Dann geht es wie am Neujahrstag 2022 wieder nach Namibia, genauer in die „Walvis Bay“, so der Titel der neuen Folge. Gastrollen übernehmen laut übereinstimmenden Medienberichten Dietmar Bär, Cathy Hummels und Axel Schulz. Darüber hinaus soll es auch 2024 und 2025 zur vierfachen Produktion von «Das Traumschiff» kommen, was die höhere Ausstrahlungsrate bis zur TV-Saison 25/26 abdecken dürfte. Zumindest in diesem Jahr ist das letzte November-Wochenende somit gespickt mit Highlights, denn am 25. November moderiert Thomas Gottschalk bekanntlich zum letzten Mal die Samstagabend-Show «Wetten, dass…».Weiterhin ließ das ZDF in dem Bericht verlauten, dass im Gegenzug zur «Traumschiff»-Aufstockung die zweite Schifffahrts-Serieheruntergefahren werde. Bislang ging der Ableger 36-mal über den Äther, für gewöhnlich am Neujahr sowie am 2. Weihnachtsfeiertag. 2022 fehlte jedoch die Weihnachtsausgabe, denn das ZDF sendete lediglich eine Wiederholung. Dabei soll es auch bleiben, die nächste «Kreuzfahrt ins Glück» ist laut ‚DWDL‘ für den 1. Januar 2024 um 21:45 Uhr geplant, Reiseziel für Hochzeitsplaner Tom Cramer (Jan Hartmann): Korsika.Aus Quotensicht ergibt die Umstrukturierung durchaus Sinn. «Das Traumschiff» erzielte zuletzt stets zweistellige Marktanteile in beiden Zuschauergruppen. Am 26. Dezember 2022 wurden bei den Jüngeren herausragende 16,0 Prozent gemessen, am Neujahrstag desselben Jahres waren sogar 16,2 Prozent drin. «Kreuzfahrt ins Glück» konnte nie ganz mithalten, war aber dennoch stets sehr erfolgreich. Das ZDF legt den Fokus nun klarer auf den 20:15-Uhr-Slot.