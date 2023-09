ProSieben lässt «What about» auf «Uncovered» folgen

TV-News

Im Oktober verabschiedet sich die «Spiegel TV Reportage» aus dem Programm der roten Sieben.

ProSieben fährt seit der Rückkehr von «TV total» mittwochs wieder verlässlich zweistellige Marktanteile in der Zielgruppe ein – auch wenn es für die Comedysendung von Sebastian Pufpaff noch nicht so gut wie vor der Sommerpause läuft. Doch der Schuhe drückt besonders im weiteren Verlauf des Abends. «Zervakis & Opdenhövel. Live.» bewegt sich auch im dritten Jahr auf Sendung deutlich unter dem Senderschnitt und halbiert regelmäßig die guten Quoten des Vorlaufs, was auch Auswirkungen auf das Nachfolgeprogramm hat.Derzeit besteht dies aus der Reportage-Reihevon Thilo Mischke und der. Von «Uncovered» wird es noch zwei Folgen geben, zumindest für den 27. Oktober steht das Thema „Sucht aus der Pillen-Packung - Die weltweite Opioid-Krise“ fest. Für das Staffelfinale am 4. Oktober hält sich ProSieben noch bedeckt. Die Reportage von «Spiegel TV» verabschiedet sich mit dem September aus dem Programm. Am 27. September zeigt man den Film über „Die Auto-Docs – Neues von den Schrottplatz-Brüdern“ aus dem Jahr 2021 – wie wirklich neu das Neue also ist, sei mal dahingestellt. Am 4. Oktober wiederholt man im Anschluss an «Uncoverded» dagegen denvom Vortag.Ab dem 11. Oktober bildet «ZOL» dann mit einem weiteren Infotainment-Magazin das Line-up am späten Abend, das der Unterföhringer Sender im vergangenen Jahr am späten Donnerstagabend gestartet hatte. Damals liefviermal immer im Anschluss an «Germany’s Next Topmodel» und «red.». Nun setzte man das Programm mit einer vierteiligen Staffel am Mittwochabend ab 22:10 Uhr fort. Der Auftakt trägt den Namen «What about… adventure: Jobs» und dreht sich um Berufe, zu denen Adrenalin-Kicks wie gefährliche Tiere, riskante Fahrten oder waghalsige Aktionen in großer Höhe zum normalen Arbeitsalltag gehören. Im Anschluss wiederholt man dann wieder das Programm des Dienstags. Um 23:10 Uhr ist somit die Clipshoweingeplant.