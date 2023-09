«Doom Patrol» startet am 12. Oktober

US-Fernsehen

Die vierte und letzte Staffel wird von Max schnell zu Ende gebracht.

Die Max-Original-Seriesetzt ihre vierte und letzte Staffel mit zwei neuen Episoden am Donnerstag, 12. Oktober, fort, gefolgt von einer neuen Episode pro Woche bis zum 9. November. In der vierten Staffel spielen Brendan Fraser, Matt Bomer, Diane Guerrero, April Bowlby, Joivan Wade, Michelle Gomez, Skye Roberts, Riley Shanahan und Matthew Zuk.In den packenden letzten Episoden der Serie trifft die Doom Patrol auf alte Freunde und Feinde, um Immortus zu besiegen und ihre Sehnsüchte zurückzuerlangen. Die Doom Patrol, die zwischen der Rettung der Welt und der Rettung der anderen hin- und hergerissen ist, muss sich ihren tiefsten Ängsten stellen und entscheiden, ob sie bereit ist, die Vergangenheit loszulassen, um ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen... und weg von den Zombies.«Doom Patrol» wird von Berlanti Productions in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television produziert, wobei Showrunner Jeremy Carver, Greg Berlanti, Sarah Schechter, Chris Dingess und Tamara Becher-Wilkinson als ausführende Produzenten fungieren. Die Serie basiert auf Figuren, die von Arnold Drake, Bob Haney und Bruno Premiani für DC geschaffen wurden.