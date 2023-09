0,52 Millionen Menschen sahen «Rosins Restaurants»

Quotennews

Der Zwei-Sterne-Koch fuhr nach Wadgassen, das an der deutsch-französischen Grenze liegt.

Normalerweise sind die Gasthäuser eher leer, die Frank Rosin und sein Team von Redseven besuchen. Doch der Auftakt der neuen Staffel begann in den Bisttalstube in Wadgassen, einem Ort an der deutsch-französischen Grenze. Bis zu 60 Essen werden hier pro Abend verkauft, da sollte das Geschäft doch brummen?Frank Rosin und sein Team suchten nach den Fehlern des Gastronomen, schulten die Servicekräfte und versuchten das Restaurant zur Ertragsquelle umzumünzen. Ob das geklappt hat, sahen nur 0,52 Millionen Menschen zwischen 20.15 und 22.20 Uhr, die einen Marktanteil von mauen 2,2 Prozent mitbrachten. Bei den Umworbenen sicherte sich die Factual-Sendung 0,20 Millionen Zusehende, die für mittelmäßige 3,9 Prozent Marktanteil standen.Im Anschluss drehtenoch einmal in dem Gastronomie-Betrieb und beantwortete die Frage, ob das Geschäft nun finanziell besser läuft. 0,37 Millionen Zuschauer sahen zu, darunter waren 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile verteilten sich wie folgt: 2,3 Prozent der ab 3-Jährigen sahen zu, 2,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wurden verbucht. Im Anschluss wurdewiederholt, das noch 2,3 Prozent Marktanteil holte.Um 18.55 Uhr schickte Kabel Eins Thomas Hackenberg wieder los. 0,50 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten das, das 2,8 Prozent Marktanteil hatte. 0,13 Millionen junge Menschen standen für 4,3 Prozent.behandelte den Zeltplatz München-Thalkirchen, der während des Oktoberfestes bis zu 2.500 Camper beherbergt. 0,49 Millionen Menschen verfolgten die 45-minütige Reportage, die auf 2,3 Prozent Marktanteil kam. In der Zielgruppe fuhr die Fernsehstation 0,17 Millionen und 4,4 Prozent ein.