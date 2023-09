Dritte «Slow Horses»-Runde startet

England

Am 1. Dezember 2023 wird AppleTV+ die neuen Geschichten streamen.

Apple TV+ hat einen ersten Blick auf die kommende dritte Staffel des von der Kritik gefeierten Spionage-Dramasmit Oscar-Preisträger Gary Oldman in der Hauptrolle gewährt. Nach "Real Tigers", dem dritten Roman der mit dem CWA Gold Dagger Award ausgezeichneten Mick Herron-Spionageserie "Slough House", wird die sechsteilige dritte Staffel von «Slow Horses» am Freitag, den 1. Dezember, mit den ersten beiden Episoden weltweit Premiere feiern. Danach wird bis zum 29. Dezember jeden Freitag eine neue Episode auf Apple TV+ ausgestrahlt.«Slow Horses», das bei den C21 International Drama Awards 2022 als beste englischsprachige Dramaserie ausgezeichnet wurde, ist ein schwarzhumoriges Spionage-Drama, das einem dysfunktionalen Team britischer Geheimdienstagenten folgt, die in einer Müllhalde-Abteilung des MI5 arbeiten, die wenig liebevoll Slough House genannt wird. In der dritten Staffel droht eine romantische Liaison in Istanbul, ein verborgenes MI5-Geheimnis in London aufzudecken. Als Jackson Lamb und sein Team von Außenseitern in den Kampf hineingezogen werden, finden sie sich in einer Verschwörung wieder, die nicht nur die Zukunft von Slough House, sondern des MI5 selbst bedroht.Oldman spielt Jackson Lamb, den brillanten, aber misanthropischen Anführer der Spione, die aufgrund ihrer karrierebeendenden Fehler in Slough House landen, da sie sich immer wieder in den Nebelschwaden der Spionagewelt verirren. Zum Ensemble gehören auch die für den Academy Award nominierte Kristin Scott Thomas, der BAFTA Scotland Award-Gewinner Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Sophie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan und der für den Academy Award nominierte Jonathan Pryce. Ṣọpẹ Dìrísù stößt zur Besetzung der dritten Staffel als Sean Donovan, dem ehemaligen Sicherheitschef der britischen Botschaft in Istanbul, hinzu, ebenso wie Katherine Waterston, die Alison Dunn spielt, eine MI5-Agentin, die ein dunkles Geheimnis im Herzen der Behörde aufdeckt.