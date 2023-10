Mala Emde: Der Titel beruft sich auf eine slawische Sage

Interview

Seit Donnerstag ist der Star aus «Oh Hell» in dem deutschen Kinofilm «Die Mittagsfrau» zu sehen. Im Interview verrät Emde, warum sich der Gang ins Kino lohnt.

Es ist, wie sie sagen abwechslungsreich und voller Wunder… und sehr, sehr arbeitsintensiv. Aber diese doppelte Helene ist wirklich sehr gegensätzlich, da haben Sie recht. Und beide sind mir ans Herz gewachsen.Haben bis vor kurzem gedreht und jetzt befindet sich die neue Staffel in der Post-Produktion. Viel will ich nicht verraten, aber ich kann sagen, es wird wild und wirklich etwas Besonderes.Ich liebe Hell und die Welt, die sie umgibt. Wir alle hatten viel Herz und Schweiß in dieses Projekt gesteckt und ich wollte unbedingt, dass Menschen die Serie gucken, weil sie einzigartig in Deutschland ist. So eine Figur, hatte es im Serienhimmel noch nicht gegeben und das Identifikationspotential ist groß. Aber Preise stehen nie in dem Bereich meiner Wirksamkeit, ich kann sie nicht beeinflussen, also versuche ich mich von Erwartungen freizuhalten. Um so schöner dann die Überraschung, wenn es eine Auszeichnung gibt!Der Titel beruft sich auf eine slawische Sage. Im Grunde geht es in der Mittagsfrau um die Frage; Wo kommen wir her? Wie können wir uns aus den engen Strukturen unserer Herkunft befreien? Ich glaube, die Antwort liegt darin; dass wir unsere eigene Geschichte erzählen.Ich bewundere Helene, sie ist eine wissbegierige, moderne Frau, deren Freiheit durch das Aufkommen eines faschistischen Staates immer mehr eingeschränkt wird und die sich dennoch nicht brechen lässt. Sie ist ein Unikat.Was ist das Gegenteil von Lebensmüde? Lebenswach? Wach! Unbeugsam! Und … Ein sehr sturer Engel.Ich alte Romantikerin greife mal Rilke auf, der schon 1904 sagte, dass nur die Liebe, die von Mensch zu Mensch und nicht von Mann zu Weib groß sei. Erst in dieser Liebe könne Mensch einander schützen, grenzen und begrüßen.Eine große und schwierige Frage. Es gab Menschen, die sich geopfert haben und Helden sind. Aber die Art wie Helene sich rettet: Ist diese Art des Überleben es nicht immer wert?Selbstverständlich! Julia Franck hat meine Figur geschaffen, wenn ich das Buch nicht gelesen hätte, wäre das, wie als hätte ich als Mensch die Kindheit übersprungen.In den 20. Jahren gab es das Sprichwort: „Früher guckte man den Frauen auf den Po, heute, in die Augen, denn der Frauen Krone (die kurzen Haare) liegen auf dem Kopf.“ Ich liebe die kurzen Haare! Ich finde es doch auch merkwürdig, dass Frauen diese Frage gestellt wird, denn ich habe noch nie gelesen, dass sie einen Mann gestellt wurde.