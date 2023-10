«book:deluxe»: Bärbel Schäfer moderiert neues YouTube-Format

TV-News

Der Büchertalk wird neben der YouTube-Verwertung auch als Podcast veröffentlicht.

Jeden Sonntag moderiert die ehemalige Fernsehmoderatorin Bärbel Schäfer beim Radiosender hr3 eine zweistündige Sendung, in der sie Alltagshelden sowie Schauspieler und Autoren interviewt. Vor allem durch letzteren Berufsstand ist Schäfer somit bestens vorbereitet für ihr neuestes Projekt, das sie ab dem 25. Oktober präsentiert. Dann startet, ein YouTube-Format auf dem YouTube-Channel „Book:Deluxe“ . Die Folgen erscheinen immer mittwochs um 10:00 Uhr und werden zusätzlich als Podcast auf allen führenden Podcast-Plattformen veröffentlicht.Das Format sieht kurzweilige, intensive Interviews mit der erfahrenen Moderatorin vor. Darüber hinaus will Bärbel Schäfer spannende Einblicke zu aktuellen Büchern geben und nah dran an den Autoren sein. In der ersten Folge ist Sebastian Fitzek zu Gast, der seine Neuerscheinung „Die Einladung“ vorstellt.Weitere Gäste der ersten Staffel sind Sophie Passmann, Kerstin Gier, Tutty Tran, Nele Neuhaus, Prof. Michael Tsokos und Fatih Çevikkollu.