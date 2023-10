«Kane and Abel» kommen

England

Die Produzenten von «Sex Education» arbeiten an einer neuen Serie.

Die Produktionsfirmen Sony Pictures Television und Eleven, die auch zuletzt «Sex Education» herausgebracht haben, sicherten sich die Beststeller-Trilogiedes ehemaligen Politikers und Schriftstellers Jeffrey Archer. Archer schrieb die drei Bücher „Kane and Abel“, „The Prodigal Daughter“ und „Shall We Tell the President“ in den Jahren 1977 bis 1982.Erzählt wird die Geschichte zweier Männer, der eine polnischer Herkunft und unehelicher Sohn eines Barons, der andere reich und privilegiert aus einer Bostoner Bankiersfamilie. Am selben Tag auf verschiedenen Seiten der Welt zur Welt gekommen, kreuzen sich ihre Wege nur einmal, und zwar in ihrer gnadenlosen Jagd nach Reichtum, doch was folgt, ist eine epische Geschichte der Vergeltung, die sich über 60 Jahre hinzieht. Nach einem katastrophalen Zwischenfall verbindet die beiden Patriarchen ein verzehrender Hass und sie vernichten blindlings das Reich des jeweils anderen. Dass ihre Fehde einen hohen persönlichen Preis haben wird, begreifen die beiden Feinde erst, als Abels eigenwillige Tochter Florentyna Kanes Sohn Richard kennenlernt.Das «Kane and Abel»-Skript wurde von Sarah Quintrell («His Dark Materials») verfasst und eine Produktion von Joel Wilson und Jamie Campbell für Eleven sowie von James Baker und James Archer für The Jeffrey Archer Company. Sony Pictures Television, die Eleven im Jahr 2020 erworben haben, werden die internationalen Rechte weltweit vermarkten."Ich bin begeistert, mit Sony, Joel und dem Team von Eleven Productions und Sarah zusammenzuarbeiten, um die «Kane and Abel»-Trilogie für eine neue Fernsehserie neu zu erfinden", so Archer. Wilson fügte hinzu: "Sarah ist die wunderbarste Autorin. Die Kombination aus Sarahs und Jeffreys unglaublich fesselnder Trilogie ist zutiefst faszinierend, und ich kann es kaum erwarten, einen Sender zu finden, der unsere Vision für die langlaufende Serie teilt, die uns vorschwebt."Quintrell sagte: "Es ist aufregend, Jeffreys epische und außergewöhnliche «Kane and Abel»-Trilogie zu adaptieren. Die großen Themen wie Macht, Privilegien, Stolz, Liebe und Verlust - die Erforschung dessen, was der Mensch dem Menschen antut, und die Auswirkungen unseres Verhaltens über Generationen hinweg - fühlen sich unglaublich aktuell an. Die kühne Erzählweise und die wunderbaren Wendungen und Aufhänger sorgten dafür, dass ich die Romane nicht aus der Hand legen konnte. Es ist der Traum eines jeden Schriftstellers, eine solche Achterbahnfahrt zu adaptieren, besonders an der Seite von Joel, Sophie und dem brillanten Team von Eleven."