«Hochzeit auf den ersten Blick» zeigt sich in Woche drei stabil

Quotennews

Die Reichweiten der Datingshow blieben nahezu konstant, die Quoten über dem Senderschnitt.

Nach 0,92 und 1,10 Millionen Zuschauer ab drei Jahren konnte Sat.1 den Aufwärtstrend in Woche drei nicht wirklich fortsetzen, man blieb viel mehr sehr stabil.sahen diesmal 1,11 Millionen Zuschauer. Ab 20:32 Uhr kam man damit auf 4,8 Prozent Marktanteil – 0,1 Punkte mehr als vor acht Tagen. In der Zielgruppe standen 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährige und 7,6 Prozent Marktanteil zu Buche, vor einer Woche wurden ebenfalls 0,38 Millionen Umworbene sowie 8,1 Prozent gemessen.Weiter ging es ab 23:05 Uhr mit der Wiederholung von, die bis Mitternacht noch 0,54 Millionen sehen wollten. Die Marktanteile wurden auf solide 4,4 respektive schlechte 3,2 Prozent beziffert, die Reichweite beim werberelevanten Publikum sank auf 80.000. Die Wiederholung des Primetime-Programms sorgte bis 2:30 Uhr noch einmal für 0,14 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und katastrophale 1,8 Prozent in der Zielgruppe.Am Nachmittag startetein die letzte Sendewoche und bewies einmal mehr, warum die Nachmittagsshow eigentlich viel früher auf dem Fernsehfriedhof hätte landen müssen. Nur 0,24 Millionen Menschen schalteten ab 16:00 Uhr ein, was schwachen 2,2 Prozent Marktanteil entsprach. In der Zielgruppe wurden 0,08 Millionen Umworbene und 4,2 Prozent gemessen. Die letzte halbe Stunde, die stets gemeinsam mit den Regionalprogrammen gewertet wird, erreichte 0,39 Millionen Zuschauer sowie 2,9 und 4,9 Prozent.in der 18-Uhr-Stunde sorgte für 0,48 Millionen Zuschauer, während die-Doppelfolge 0,64 und 0,78 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen. In der Zielgruppe musste sich Sat.1 mit 4,2, 3,8 und 4,5 Prozent begnügen.