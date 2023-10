VOX legt Lege auf den Montagabend

TV-News

Für VOX hat der «ZDFbesseresser» Sebastian Lege die vierteilige Reihe «Lege kommt auf den Geschmack» umgesetzt.

Mit bis zu 16,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährige überzeugte die ZDF-Sendungmit Sebastian Lege in der Primetime. Die private Konkurrenz von VOX hatte schon vor der Ausstrahlung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen angekündigt, ebenfalls ein Format mit dem Fernsehkoch umzusetzen. Mit dem 13. November hatnun einen Sendetermin gefunden. Geplant sind vier Folgen, die immer montags um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden.In der Sendung holt der Lebensmitteltechniker sich weltweit die besten Tipps und Tricks bei erfahrenen Gastronomen und kulinarischen Experten ab und besucht unter anderem Pizza Hotspots in Neapel oder Döner-Läden in Istanbul. Lege freundet sich mit der Patisserie in Frankreich an und lernt das Essen der Zukunft in Mexiko kennen. Darüber hinaus experimentiert er in seinem „Lege-Lab“ mit den besten Zubereitungsmethoden und zeigt ganz neue Wege, um sich dem besten Geschmack zu nähern.Es geht um die Frage, wie die bestmögliche Version eines Gerichts aussieht. Dazu nutzt er sein ganzes Fachwissen, um den besten Geschmack zu kreieren und sich mit kulinarischen Gegnern zu messen. Wer den besten Geschmack getroffen hat, entscheiden 50 Testesser jeweils im großen Finale einer jeden Episode. «Lege kommt auf den Geschmack» ist eine Produktion von RTL Studios.