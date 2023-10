«The Crown»: Neue Folgen im November

England

Außerdem sind die letzten Abenteuer dann im Dezember dran.

Die sechste und letzte Staffel vonwird die genreprägende Prestige-Royal-Saga abschließen, die seit 2016 auf den Bildschirmen zu sehen ist. Die letzte Staffel von «The Crown» wird in zwei Teilen ausgestrahlt: Teil eins am 16. November und Teil zwei am 14. Dezember.Im ersten Teil wird Elizabeth Debicki ihre Rolle als Prinzessin Diana an der Seite von Dominic West als Prinz Charles wieder aufnehmen. Imelda Staunton setzt ihre Regentschaft als Königin Elizabeth II. an der Seite von Jonathan Pryce (Prinz Philip) und Lesley Manville (Prinzessin Margaret) fort. Ebenfalls wieder dabei sind Salim Daw (Mohamed Al Fayed) und Khalid Abdalla (Dodi Fayed). Ihr Debüt geben Rufus Kampa (Prinz William) und Fflyn Edwards (Prinz Harry).Die ersten vier Episoden (Teil 1) schildern die aufblühende Beziehung zwischen Prinzessin Diana und Dodi Fayed, bevor eine verhängnisvolle Autofahrt verheerende Folgen hat. Das letzte Kapitel (Teil 2) wird in sechs Episoden erzählt. Prinz William versucht, sich nach dem Tod seiner Mutter wieder in das Leben in Eton zu integrieren, während die Monarchie auf der Welle der öffentlichen Meinung reiten muss. Anlässlich ihres goldenen Thronjubiläums denkt die Königin über die Zukunft der Monarchie mit der Heirat von Charles und Camilla und dem Beginn eines neuen königlichen Märchens mit William und Kate nach.