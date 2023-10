Tele 5 holt vierte «Star Trek: Discovery»-Staffel ins Free-TV

TV-News

Bislang standen die Folgen nur via Paramout+ und Pluto TV im Streamingbereich zur Verfügung.

Der Warner-Bros.-Disovery-Sender bleibt weiterhin das „Home of Sci-Fi“ und hat für den 30. Oktober den Start der Ausstrahlung der vierten-Staffel angekündigt. Immer montags um 20:15 Uhr gibt es eine von insgesamt 13 Folgen, die ab November 2021 über Pluto TV sowie bei Paramount+ zu Verfügung stehen. Direkt nach den neuen Folgen von «Star Trek: Discovery» startet die U.S.S Enterprise ihre Reisen und dringt dabei Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.läuft montags ab 21:15 Uhr in Doppelfolgen und rundet damit den Sci-Fi-Wochenstart bei Tele 5 ab, der am späten Nachmittag bereits mitundbeginnt und vonergänzt wird.In der vierten Staffel von «Star Trek: Discovery» sehen sich Captain Burnham und die Crew der U.S.S. Discovery einer nie da gewesenen Bedrohung gegenüber. Konfrontiert mit dem Unbekannten arbeiten sie daran, die Zukunft für alle sicherzustellen – denn sowohl die Föderation als auch die übrigen Welten bekommen die Auswirkungen zu spüren.Die Serie wird von CBS Studios in Zusammenarbeit mit Secret Hideout und Roddenberry Entertainment produziert und international von Paramount Global Content Distribution vertrieben. Alex Kurtzman, Michelle Paradise, Heather Kadin, Aaron Baiers, Olatunde Osunsanmi, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry und Trevor Roth fungieren als ausführende Produzenten der vierten Staffel mit Sonequa Martin-Green (Captain Michael Burnham), Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland "Book" Booker), Blu del Barrio (Adira) und Ian Alexander (Gray) als wiederkehrender Gaststar. Im kommenden Jahr soll eine fünfte Staffel erscheinen, die gleichzeitig das Ende von «Star Trek: Discovery» darstellt. Wann das Serienfinale bei Tele 5 zu sehen sein wird, ist offen.