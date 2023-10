Quotencheck

Die achte Staffel war für RTLZWEI-Verhältnisse noch immer ein Erfolg.

Fast eineinhalb Jahre mussten die Fans der Reality-Show «Love Island» auf neue Folgen warten. Auch zum dritten Mal übernahm Sylvie Meis die Moderation, Oli P. war das erste Mal dabei. Simon Beeck fungierte als Off-Sprecher. Los ging der Spaß am Montag, den 11. September, um 20.15 Uhr. Die zweistündige Live-Show hatte 0,55 Millionen Zuschauer, wovon 0,34 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Der Marktanteil lag bei guten 6,1 Prozent.Doch bereits einen Tag später kam die erste Tageszusammenfassung nur noch auf 0,35 Millionen Zuschauer, immerhin waren die übrigen Folgen – außer montags – um 22.15 Uhr beheimatet. Nur 0,19 Millionen Umworbene schalteten ein, waren nur 3,9 Prozent möglich. Einen Tag darauf wurden mit der gleichen Reichweite bei den Umworbenen zumindest 5,4 Prozent gemessen. Der Donnerstagabend war mit 6,6 Prozent ebenfalls ein Erfolg. Überraschend verlief die Ausstrahlung am Freitag, denn RTLZWEI sicherte sich 0,42 Millionen Zuschauer. Das Hoch mit 0,29 Millionen jungen Zuschauern generierte 6,1 Prozent. Die erste Woche endete am Sonntag um 22.15 Uhr. 0,34 Millionen Zuschauer ab drei Jahren waren dabei, 0,22 Millionen Umworbene. Das führte zu 5,2 Prozent.Der Start in Woche zwei fiel mit 0,44 Millionen Zusehenden gut aus, die Liveshow wurde wieder ab 20.15 Uhr gesendet. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern waren 0,27 Millionen Zuschauer dabei, sodass man sich über 4,8 Prozent halbwegs freuen konnte. Am Dienstag fuhr man 6,1 Prozent Marktanteil ein, einen Tag später waren 5,5 Prozent möglich. Der Donnerstag sorgte für 5,2 Prozent, der Freitag servierte den Verantwortlichen 4,8 Prozent. An allen Tagen waren jeweils 0,21 Millionen Zuschauer ermittelt worden. Der Wochenabschluss am Sonntag enttäuschte mit nur 0,28 Millionen Zuschauern, denn darunter befanden sich nur 0,15 Millionen Umworbene. Das führte zu enttäuschenden vier Prozent.Die dritte Woche startete erneut mit einer Liveshow, die 0,47 Millionen Zuschauer anlockte. In der Zielgruppe kam die 20:15-Uhr-Ausgabe auf 0,28 Millionen und 4,9 Prozent. Am Dienstag waren 0,28 Millionen aus der Zielgruppe zur Stelle, die 5,9 Prozent im Gepäck hatten. Das Interesse sank kontinuierlich und machte erst am Donnerstag stopp mit 0,15 Millionen und 4,5 Prozent Marktanteil. Am Freitag sicherte sich die Show dann wieder 5,4 Prozent, die Sonntagsfolge enttäuschte mit 4,3 Prozent.Das Finale wollten nur noch 0,35 Millionen Zuschauer sehen, die Reichweite bei den unter 50-Jährigen belief sich auf 0,20 Millionen und das führte zu mauen vier Prozent. Im Mittel erreichte die achte «Love Island»-Staffel 0,38 Millionen Zuschauer und 2,1 Prozent. Bei den Werberelevanten sorgte man für 0,22 Millionen, das führte zu 5,2 Prozent Marktanteil. Der Marktanteil ist zwar okay, aber die Produktionskosten werden eine neunte Staffel angesichts der niedrigen Reichweiten wohl kaum möglich machen.