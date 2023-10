«Die Rosenheim-Cops» starten beim Gesamtpublikum stark durch

Quotennews

Die Rückkehr von «Die Anstalt» war nicht erfolgreich. Im Anschluss hatte Markus Lanz 1,45 Millionen Zuschauer.

Trotz alter Folgen schalteten Millionen Menschen die Wiederholungen derein, die neben dem werktäglichen Sendeplatz um 16.15 Uhr auch dienstags um 19.25 Uhr wiederholt werden. Mit der Folge „Ein Fall von Anglerlatein“ startete die Serie in die neue Staffel, Heike Eva Schmidt schrieb das Drehbuch und Irene Graef verfilmte die Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Studios.Der Rosenheimer Knödelkönig Roland Heise wurde heute Morgen erschlagen in seinem Büro aufgefunden. Keine Spur von der Tatwaffe. Dass es einige Tage zuvor Streit zwischen Roland Heise und seiner Verlobten Sonja Herbert gegeben hatte, hatte die Sekretärin des Opfers, Iris Wimmer, mitbekommen. Fabelhafte 4,01 Millionen Menschen verfolgten die Arbeit der Kommissare Stadler und Hansen, die dem ZDF 17,6 Prozent Marktanteil einbrachten. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen nur 0,30 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil lag bei mittelmäßigen 6,9 Prozent.Auf dem 22.15-Uhr-Sendeplatz pausierte «37°», denn es stand Politsatire an. Max Uthoff und Claus von Wagner produzierten in den Bavaria Studios ein Gerichtsverfahren über die Alternative für Deutschland (AfD). 1,73 Millionen Menschen verfolgten die Sendung, die Gäste Judith Richter und Matthias Renger brachten nur 10,6 Prozent Marktanteil mit. Die von Frank Hof arrangierte Sendung sicherte sich 0,34 Millionen junge Menschen, der Marktanteil belief sich auf gute 9,4 Prozent.stand um 23.05 Uhr auf dem Programm. Unter anderem waren Generalsekretäre Kevin Kühnert (SPD) und Carsten Linnemann (CDU) zu Gast. Die Sendung aus Hamburg sahen 1,45 Millionen Zuschauer, der Marktanteil bewegte sich bei mittelmäßigen 14,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,23 Prozent gemessen, sodass man zu einem Marktanteil von 11,2 Prozent kam.