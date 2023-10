Disney+ arbeitet an «Tiana»

US-Fernsehen

Joyce Sherri ist als Hauptautorin für den Animationsspaß verantwortlich.

Die Animationsseriekommt voran: Disney+ hat Joyce Sherri als Headautorin und Regisseurin verpflichtet, wie das Branchenmagazin „Variety“ berichtet. Das Projekt wurde bereits vor drei Jahren beim Disney-Investorentag angekündigt. Allerdings gab es wohl interne Probleme, weshalb die Serie drei Jahre lang brach lag.«Tiana» sollte ein Spin-off des Spielfilms «Küss den Frosch» werden, denn in dem Film aus dem Jahr 2009 wird die Figur offiziell eingeführt. Anika Noni Rose wird Tiana erneut ihre Stimme leihen. Ursprünglich sollte die Serie im Jahr 2023 starten, jetzt ist 2024 geplant. In der offiziellen Beschreibung von «Tiana» heißt es, dass die Serie der Titelfigur folgen wird, wenn sie "als frisch gekrönte Prinzessin von Maldonien zu einem großen neuen Abenteuer aufbricht, aber ein Rückgriff auf ihre Vergangenheit in New Orleans lässt nicht lange auf sich warten".Walt Disney Animation Studios wird «Tiana» produzieren, da das Studio bereits «Küss den Frosch» produziert hat. Nathan Curtis wird als Produzent, Jennifer Lee und Stella Meghie als ausführende Produzenten fungieren. Meghie war zuvor als Drehbuchautorin und Regisseurin für die Serie verpflichtet worden, bleibt aber als EP an Bord.Disney hat bereits Disney+-Serien-Fortsetzungen zu Filmen wie «Zootopia», «Big Hero 6», «Moana» und «Cars» angekündigt. Bis auf «Moana» sind schon alle Serien veröffentlicht worden.