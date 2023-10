«American Horror Stories»: Neuer Teaser

US-Fernsehen

In der dritten Staffel des Horror-Spin-offs soll es auch eine Halloween-Episode geben.

Seit 2011 haben die Macher von «American Horror Story» das Horrorgenre mit verschiedenen Staffeln neu definiert, in denen es um eine gruselige Anstalt, einen Hexenzirkel, eine reisende Freakshow, ein Spukhotel und die Apokalypse selbst geht. Die Fernsehserie hat eine Schar treuer Fans hervorgebracht, die gespannt darauf warten, welche Schrecken das nächste Kapitel bereithält.ist ein Spin-off von Ryan Murphys und Brad Falchuks preisgekrönter Anthologie-Serie «American Horror Story». «American Horror Stories» ist eine Anthologie-Serie, die in jeder Folge eine andere Horrorgeschichte zeigt. Am Donnerstag, den 26. Oktober 2023, geht die Serie mit vier Geschichten weiter. Zunächst beim US-Dienstleister Hulu, eine Deutschlandpremiere im Star-Bereich von Disney+ ist noch nicht bekannt.Die Serie wird von Ryan Murphy, Brad Falchuk, Alexis Martin Woodall, Max Winkler, Manny Coto und Jon Robin Baitz produziert. Produziert wird das Franchise von 20th Television.