«Monk»-Spielfilm kommt vor Weihnachten

US-Fernsehen

Tony Shalhoub übernimmt die Hauptrolle, Caitlin McGee und James Purefoy sind neu im Cast.

Monk kehrt zurück, um einen letzten, sehr persönlichen Fall zu lösen, in den seine geliebte Stieftochter Molly verwickelt ist, eine Journalistin, die sich auf ihre Hochzeit vorbereitet. Es ist zwölf Jahre her, dass die Welt eine neue Folge vongesehen hat. Die Welt hat sich in dieser Zeit gewaltig verändert, und 2023 spiegelt die sich verändernde Welt wider.„Wir freuen uns sehr, dass wir eine Filmversion von «Monk» gemacht haben, und wir sind begeistert, dass alle unsere Stars so begeistert waren, zurückzukommen. Aber bei unserer Rückkehr wollten wir einen Film machen, der unserem Erbe würdig ist“, heißt es vom Streamingdienst Peacock ist eine Geschichte, die kraftvoll, emotional, lustig und herzerwärmend ist und etwas über den Zustand des Menschen zu sagen hat. Und sie wird sowohl vertraut als auch überraschend sein.Der Spielfilm wurde von Andy Breckman geschrieben, Randy Zisk hat das Drehbuch verfilmt. Zu den weiteren Produzenten gehören Breckmann, David Hobermann, Zisk und Hauptdarsteller Tony Shalhoub. UCP, eine Abteilung der Universal Studio Group, ist für das Projekt verantwortlich. In den Vereinigten Staaten von Amerika läuft der Fall am 8. Dezember. Ted Levine, Jason Gray-Stanford, Traylor Howard, Melora Hardin, Hector Elizondo sind als Darsteller dabei.