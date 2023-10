Fox Entertainment holt sich David Smyth

Köpfe

Der neue Sales-Chef soll den Vertrieb der eigenen Serien ankurbeln.

Fox Entertainment Global hat David Smyth zum Executive Vice President of Content Sales ernannt. Er wird seine neue Position im Januar antreten. Er berichtet an Tony Vassiliadis, Chief Operating Officer von FEG. Smyth wird von London aus den weltweiten Vertrieb und die nationale Distribution von Inhalten außerhalb der Plattformen leiten, die von den Studios des Unternehmens produziert werden, einschließlich Fox Alternative Entertainment, Fox Entertainment Studios, Studio Ramsay Global, Bento Box Entertainment, MarVista Entertainment und TMZ sowie dem Streaming-Service Tubi.Smyth berichtete zuletzt an Michael Thorn, President of Scripted Programming, und war als Berater für internationale Drehbuch-Koproduktions- und Entwicklungspartnerschaften bei Fox Entertainment Studios tätig. In seiner neuen Funktion wird Smyth weiterhin mit Thorn an internationalen Koproduktionspartnerschaften arbeiten und darüber hinaus in enger Abstimmung mit Allison Wallach, President of Unscripted Programming, an internationalen Projekten arbeiten, die nicht aus dem Drehbuch entstehen."Während wir nach vorne schauen und uns der nächsten Phase des Wachstums von FEG nähern, sind wir unglaublich glücklich, eine Führungskraft mit Davids Erfahrung und globaler Führung in unserer Organisation zu haben", sagte Vassiliadis in einer Erklärung. "Da das Portfolio von FEG mit Scripted-, Animations- und Non-Scripted-Programmen sowie einer Reihe von Inhalten von Tubi weiter wächst, passt Davids sicheres Gespür für alle Genres und Formate sowie seine starke Erfolgsbilanz bei der Einführung von Streaming-Plattformen und sein innovativer Geschäftsansatz hervorragend zum unternehmerischen und kollaborativen Geist von FEG."Smyth fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, wieder Teil der Fox-Familie zu werden und dem großartigen Unternehmen und Team, das Fernando und Tony aufgebaut haben, beizutreten. Dies ist eine aufregende neue Ära für Fox, und ich fühle mich privilegiert, eine Rolle in dem zu spielen, von dem ich sicher bin, dass es ein fantastisches nächstes Kapitel sein wird. Ich kann es kaum erwarten, anzufangen und mit Tony, Deena, Lori und Michol sowie mit Michael Thorn, Allison Wallach und dem großartigen Team von Fox Entertainment zu arbeiten."