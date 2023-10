«Das Sommerhaus der Stars»: Reichweiten bleiben stabil

Quotennews

Die ersten drei Ausgaben der Sommer-Spielshow aus Deutschland waren bislang ein Erfolg.

Seit vier Wochen strahlt RTL die neuen Folgenaus, in der vor allem die rausgewählte Claudia Obert und ihr Freund Max sowie Walentina Doronina und ihr Partner Can für Furore sorgte. Doch Obert wurde aufgrund ihrer miesen Stimmung ausgewählt und war zu Beginn der vierten Folge noch zu sehen.Die Reichweiten, die zunächst bei 1,60, 1,67 und 1,80 Millionen Menschen lagen, wuchsen nicht weiter. Am Dienstag sahen zwischen 20.15 und 22.15 Uhr 1,78 Millionen Zuseher RTL, der Sender fuhr 7,4 Prozent Marktanteil (+0,1% zur Vorwoche) ein. Bei den Umworbenen wurden dieses Mal 0,73 Millionen gemessen, in der Zielgruppe kann man sich aber über 14,7 Prozent freuen. Vor acht Tagen standen 13,2 Prozent auf der Uhr.Im Anschluss sendete die Fernsehstation aus Köln, die 1,42 Millionen Zuschauer holte. Das Nachrichtenmagazin fuhr 7,8 Prozent Marktanteil ein. Mit 0,58 Millionen jungen Zusehenden waren 14,4 Prozent Marktanteil möglich. Das Magazinbekam am Dienstag wieder einmal 85 Minuten Sendeplatz geschenkt. Die Sendung mit Mareile Höppner ging den irreführenden Produkthinweisen von „verbesserter Rezeptur“ nach. So teaserte man die Sendung an, dass selbst Tiefkühlspinat mit weniger Menge schon solche Aufschriften enthalten kann. Das Ergebnis der Recherche verfolgten 0,88 Millionen Zuschauer und sorgte für 7,0 Prozent Marktanteil. Das Magazin aus Köln sicherte sich 0,32 Millionen Umworbene, die für gute 12,4 Prozent Marktanteil sorgten.