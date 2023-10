Langzeit-Doku zahlt sich aus

Quotennews

Das VOX-Projekt hat erstmals richtig gute Werte verzeichnet. Im Anschluss enttäuschte dann aber «Hot oder Schrott».

Seit Jahren begleiten die Verantwortlichen von VOX mehrere Kinder im Rahmen einer Langzeitdokumentation. Doch das Format konnte nie wirklich überzeugen und hatte nur teilweise mäßige Einschaltquoten. In dieser neuen Ausgabe hieß esDie neue Folge, in der die Entwicklungspsychologen Professor Dr. Sabina Pauen und Professor Dr. Moritz Daum dabei waren, sahen 0,84 Millionen Menschen ab drei Jahren. Im vergangenen Jahr erreichten die zwei ausgestrahlten Dokumentationen zu diesem Thema 0,58 und 0,55 Millionen Zusehende. In diesem Jahr belief sich der Marktanteil auf 3,5 Prozent. Mit 0,49 Millionen Umworbenen schnappte sich die Fernsehstation aus Köln 10,0 Prozent in der Zielgruppe – das ist ein Bestwert.Eine inzwischen sieben Jahre alte Sendung vonstrahlte VOX ab 22.15 Uhr aus. Unter anderem waren dort Roland und Steffi, Hubert und Matthias und Detlef und Nicole zu sehen. Diese mussten unter anderem eine Lunchbox testen, die unterwegs Essen auf bis zu 75 Grad aufwärmen konnte. Ob die Produkte überzeugten, sahen 0,41 Millionen Zuschauer und führte zu 3,3 Prozent Marktanteil. Unter den Umworbenen befanden sich 0,13 Millionen, der Marktanteil wurde auf 4,9 Prozent beziffert.