FilmBox+ startet Halloween-Channel

Ab sofort werden Horrorfilme in einem kuratierten Angebot angezeigt. Allerdings variiert die Auswahl pro Land.

SPI International (ein Unternehmen von CANAL+) ist stolz, die Erweiterung seines Smart Channel Portfolios mit dem neuen „Halloween Smart Channel“ anzukündigen. Im Vorfeld von Halloween, einem beliebten Feiertag für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, bietet der Kanal den Zuschauern die perfekte Gelegenheit, eine besondere Auswahl an spannenden Horror- und Abenteuerfilmen zu genießen. Der Kanal ist exklusiv auf der FilmBox+ Plattform verfügbar, die in Zusammenarbeit mit Partner-Betreibern Millionen von Haushalten auf der ganzen Welt erreicht und Abonnenten ein exklusives Fenster zu kuratierten VOD-Inhalten und -Kanälen bietet.Smart Channels sind speziell kuratierte Playlists mit On-Demand-Inhalten, die ähnlich wie herkömmliche lineare Kanäle nacheinander abgespielt werden. Die Smart Channels sind weltweit über die FilmBox+ Plattform verfügbar, vollständig digital und bieten genrespezifische Programme oder Inhalte, die bestimmten Schauspielern, Regisseuren oder Themen gewidmet sind. Der „Halloween Smart Channel“ bietet eine reichhaltige Sammlung zeitloser Klassiker und aktueller Produktionen, die sorgfältig zusammengestellt wurden, um nicht nur eingefleischte Horrorfans, sondern auch ein breiteres Publikum anzusprechen. Zu den herausragenden Titeln des Kanals gehören gefeierte Filme wie «Welcome to the Jungle», «Vivarium», «House of 9», «Scream 4», «Escapee», «Scary Stories to Tell in the Dark» und eine Vielzahl anderer Filme. Die Filmauswahl variiert je nach Lizenzgebiet.FilmBox+ hat weltweit bereits über 300 Smart Channels eingeführt, die verschiedene Interessen abdecken - Animation, Dokumentation, Lifestyle, Sport und mehr. FilmBox+ bietet sofortigen Zugriff auf einen umfangreichen Katalog von Video-on-Demand (VOD) und Live-Kanälen von jedem internetfähigen Gerät aus.