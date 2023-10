3 Quotengeheimnisse

Das ZDF wiederholte am Programmrand die Eva Schulz-Sendung «Die Kneipenwahl». ProSieben und Kabel Eins punkteten mit Informationen.

Eigentlich arbeitet Eva Schulz für den Südwestrundfunk, dort läuft unter anderem «Deutschland3000» und «Deutschland3000 – Die Woche mit Eva Schulz». Im Sommer hat sie zwei Sendungen für das ZDF gemacht, in der Nacht zum Samstag wurde die Hessen-Folge im linearen Fernsehen wiederholt. 0,20 Millionen Zuschauer sahen um 01.20 Uhr zu, das führte zu schlechten viereinhalb Prozent. Überzeugend war angesichts der Uhrzeit der Wert bei den 14- bis 49-Jährigen: 0,10 Millionen Zuschauer und somit auf dem Niveau des ZDF-nachmittags. Der Marktanteil lag bei guten 8,2 Prozent.Vergangene Woche war bei ProSieben die Green-Seven-Week. Auch am Freitag wurde auf Klima-Themen hingewiesen. Im Anschluss an «:newstime» strahlte man die zweiminütige Sendung aus, die 0,36 Millionen Zuschauer holte und leicht unterdurchschnittliche 2,4 Prozent Marktanteil erreichte. Unter den jungen Zuschauenden befanden sich 0,20 Millionen, der Marktanteil wuchs auf gute 9,2 Prozent.In der Nacht kann Kabel Eins mit seiner Nachrichtensendung oftmals punkten. Vor allem in der Nacht zum Samstag werden hohe Werte ausgewiesen. Im Vorfeld sahen 0,40 Millionen Zuschauer eine Wiederholung von «Criminal Minds», die dreiminütigen Nachrichten erreichten noch 0,34 Millionen und fantastische 6,5 Prozent. Bei den Werberelevanten erreichte die Sendung 0,14 Millionen und 10,2 Prozent Marktanteil. Selbst am Nachmittag war die Hauptnachrichtensendung mit 4,9 Prozent auf Erfolgskurs.