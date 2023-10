«Spiderwick Chronicles» verlässt Disney+

US-Fernsehen

Die neue Serie wird bei Roku zu sehen sein. Wie das Format international ausgerollt wird, ist unklar.

Roku gab bekannt, dass das Unternehmen sich die exklusiven US-Premierenrechte angesichert hat, der Fernsehadaption der gleichnamigen, weltweit gefeierten Buchreihe von Tony DiTerlizzi und Holly Black. Die von Paramount Television Studios & 20th Television produzierte achtteilige Roku-Originalserie wird Anfang 2024 auf dem Roku Channel starten. Die äußerst beliebten Fantasy-Abenteuerromane sind mit 20 Millionen verkauften Exemplaren die Nummer eins der ‚New York Times‘-Bestseller und wurden in über 30 Länder übersetzt.«The Spiderwick-Chroniken» erzählen die Geschichte der Familie Grace, die von New York nach Michigan und in das Haus ihrer Vorfahren zieht. Dort angekommen, entdeckt die Familie nicht nur Geheimnisse, die im Spiderwick Estate ihres Urgroßvaters verborgen sind, sondern auch eine geheime, fantastische Welt um sie herum."Es ist uns eine Ehre, «The Spiderwick Chronicles», eine spektakuläre, abenteuerliche Geschichte mit den unglaublichen Christian Slater und Joy Bryant in den Hauptrollen, exklusiv auf den Roku Channel zu bringen", sagte Brian Tannenbaum, Head of Originals, Roku Media. "Wir können es kaum erwarten, diese exquisit gestaltete Serie, die von einem kreativen Team von Weltklasse erdacht wurde, Millionen von Streamern vorzustellen.""Wir sind begeistert, dass «The Spiderwick Chronicles» ein neues Zuhause gefunden hat und möchten dem Roku Channel für seine leidenschaftliche Partnerschaft danken", sagte Nicole Clemens, President of Paramount Television Studios and Paramount+ Original Scripted Series. "Unser Showrunner Aron Eli Coleite hat eine wunderbare Serie voller Zauber geschaffen, die die Bücher so beliebt gemacht hat, und wir können es kaum erwarten, dass die Zuschauer diese wunderbaren Charaktere kennenlernen."